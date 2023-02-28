Для того, чтобы приготовить не жирные и хрустящие крылышки с корочкой, не обязательно их запекать. Мясо можно приготовить прямо в сковороде. Корочка появится, если добавить очень пикантный и универсальный соус и специи. В прохладный период такие крылышки – элементарная альтернатива шашлыку.

Идея приготовления золотистых и хрустящих куриных крылышек опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

500 г куриных крылышек

соль, перец по вкусу

2 ст.л растительного масла

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2-3 зубчика чеснока

3 ст.л кетчупа

3 ст.л соевого соуса

2 ч.л меда

зеленый лук

кунжут

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки при необходимости разрезаем, посыпаем солью, перцем и оставляем на 10 минут.

2. Сковородку разогреваем, наливаем масло и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Добавляем измельченный чеснок и обжариваем 1-2 минуты.

4. Добавляем кетчуп, соевый соус и мед.

5. Перемешиваем и тушим 7-10 минут на маленьком огне, несколько раз переворачивая крылышки.

6. Готовые крылышки посыпаем нарезанным зеленым луком и кунжутом.

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