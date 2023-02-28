Вкусные куриные крылышки с корочкой: готовятся без духовки и гриля
Для того, чтобы приготовить не жирные и хрустящие крылышки с корочкой, не обязательно их запекать. Мясо можно приготовить прямо в сковороде. Корочка появится, если добавить очень пикантный и универсальный соус и специи. В прохладный период такие крылышки – элементарная альтернатива шашлыку.
Идея приготовления золотистых и хрустящих куриных крылышек опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г куриных крылышек
- соль, перец по вкусу
- 2 ст.л растительного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 3 ст.л кетчупа
- 3 ст.л соевого соуса
- 2 ч.л меда
- зеленый лук
- кунжут
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки при необходимости разрезаем, посыпаем солью, перцем и оставляем на 10 минут.
2. Сковородку разогреваем, наливаем масло и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
3. Добавляем измельченный чеснок и обжариваем 1-2 минуты.
4. Добавляем кетчуп, соевый соус и мед.
5. Перемешиваем и тушим 7-10 минут на маленьком огне, несколько раз переворачивая крылышки.
6. Готовые крылышки посыпаем нарезанным зеленым луком и кунжутом.
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