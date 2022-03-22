Хлеб из зеленой гречки без муки и яиц: рецептом поделилась Юлия Бенкендорф
Хлеб – один из самых основных продуктов, который употребляют практически все украинцы. Кто-то любит пшеничный, кто-то ржаной, а кто-то и вовсе без муки. Стоит отметить, что его очень часто готовят хозяйки дома, на разном тесте и на разной муке.
Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хлеба из зеленой гречки, без муки и яиц, который вы с легкостью сможете приготовить дома.
Ингредиенты:
зеленая гречка – 0,5 кг
семена льна и кунжута –
2-3 ст. л.
тыквенных семечки – горсть
соль –
1-1,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Гречку помойте и замочите на ночь в чистой воде.
2. После хорошо ее помойте, что "ушла" слизь.
3. Переложите гречку в блендер и взбейте до однородности или можно просто пропустить через мясорубку.
4. Переложите готовую смесь в подходящую емкость, обязательно накройте полотенцем и оставьте массу бродить на 12 часов в теплом месте.
5. В уже готовое тесто добавьте соль, семечки, а также можно травы и вяленные помидоры, перемешайте.
6. Форму застелите пергаментом, вылейте готовое тесто и отправьте в духовку на 1,5 часа при 180 С.
Хлебу надо дать остыть полностью, а если не готовы съесть все сразу, его смело можно заморозить.
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