Хлеб из зеленой гречки без муки и яиц: рецептом поделилась Юлия Бенкендорф

Хлеб – один из самых основных продуктов, который употребляют практически все украинцы. Кто-то любит пшеничный, кто-то ржаной, а кто-то и вовсе без муки. Стоит отметить, что его очень часто готовят хозяйки дома, на разном тесте и на разной муке.

Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хлеба из зеленой гречки, без муки и яиц, который вы с легкостью сможете приготовить дома.

Ингредиенты:

зеленая гречка – 0,5 кг

семена льна и кунжута – 2-3 ст. л.

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тыквенных семечки – горсть

соль – 1-1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Гречку помойте и замочите на ночь в чистой воде.

2. После хорошо ее помойте, что "ушла" слизь.

3. Переложите гречку в блендер и взбейте до однородности или можно просто пропустить через мясорубку.

4. Переложите готовую смесь в подходящую емкость, обязательно накройте полотенцем и оставьте массу бродить на 12 часов в теплом месте.

5. В уже готовое тесто добавьте соль, семечки, а также можно травы и вяленные помидоры, перемешайте.

6. Форму застелите пергаментом, вылейте готовое тесто и отправьте в духовку на 1,5 часа при 180 С.

Хлебу надо дать остыть полностью, а если не готовы съесть все сразу, его смело можно заморозить.

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