Вкусные ленивые роллы: коврик для формирования не понадобится
Пожалуй, большинство хозяек пыталось готовить роллы дома. В результате, как правило, получаются вкусные, но не слишком красивые изделия, не вызывающие аппетита. Но с этим рецептом вы больше не будете заказывать доставку.
Фудблогер с ником zhuravlina cooking в Instagram рассказала рецепт приготовления ленивых роллов. Они получаются не только очень вкусные, но и красивые. А в процессе их приготовления не используется коврик.
Ингредиенты на 14-16 шт
- Рис для суши – 110 гр
- Вода – 120 мл
- Листья норы – 3 шт
- Огурцы средние – 2 шт.
- Крабовые палочки – 150 гр
- Крем-творог – 60 гр
- Майонез – 1 ст.л.
- Кунжут – 30 гр
Ингредиенты для заправки риса
- Уксус яблочный или рисовый – 15 мл
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Рис тщательно промываем до прозрачной воды. Заливаем чистую воду до риса и доводим до кипения под закрытой крышкой на маленьком огне в течение 15 минут, не поднимая крышку.
2. Когда рис приготовился, выключаем огонь и даем постоять еще 10 минут под крышкой.
3. Добавляем заправку из уксуса, соли и сахара и перемешиваем.
4. Добавляем к рису нарезанные мелким кубиком огурцы, разобранные на волокна крабовые палочки, нарезанные полосками листья нори, крем-сыр и майонез. Хорошо перемешиваем.
5. Формируем шарики и обваливаем в кунжуте и подаем на стол с соевым соусом.
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