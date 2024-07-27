Пожалуй, большинство хозяек пыталось готовить роллы дома. В результате, как правило, получаются вкусные, но не слишком красивые изделия, не вызывающие аппетита. Но с этим рецептом вы больше не будете заказывать доставку.

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Фудблогер с ником zhuravlina cooking в Instagram рассказала рецепт приготовления ленивых роллов. Они получаются не только очень вкусные, но и красивые. А в процессе их приготовления не используется коврик.

Ингредиенты на 14-16 шт

Рис для суши – 110 гр

Вода – 120 мл

Листья норы – 3 шт

Огурцы средние – 2 шт.

Крабовые палочки – 150 гр

Крем-творог – 60 гр

Майонез – 1 ст.л.

Кунжут – 30 гр

Ингредиенты для заправки риса

Уксус яблочный или рисовый – 15 мл

Сахар – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Рис тщательно промываем до прозрачной воды. Заливаем чистую воду до риса и доводим до кипения под закрытой крышкой на маленьком огне в течение 15 минут, не поднимая крышку.

2. Когда рис приготовился, выключаем огонь и даем постоять еще 10 минут под крышкой.

3. Добавляем заправку из уксуса, соли и сахара и перемешиваем.

4. Добавляем к рису нарезанные мелким кубиком огурцы, разобранные на волокна крабовые палочки, нарезанные полосками листья нори, крем-сыр и майонез. Хорошо перемешиваем.

5. Формируем шарики и обваливаем в кунжуте и подаем на стол с соевым соусом.

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