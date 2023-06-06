Вкусные ленивые сырники: жарятся, как оладьи
Вместо традиционных сырников можно приготовить ленивые. Они гораздо проще, потому что жарятся, как оладьи. Можно не беспокоиться о том, что изделия будут сырыми внутри, ведь они должны быть невысокими, поэтому точно приготовятся.
Идея приготовления ленивых сырников опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. С таким блюдом справятся даже неопытные хозяйки.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 5% – 400 г
- мука – 50 г
- сахар – 30 г
- яйца – 2 шт
- ваниль
Способ приготовления:
1. Смешаем все ингредиенты. Сыр должен быть сухим – масса будет держать форму, но останется липкой.
2. Формируем сырники влажными руками, так изделия не будут прилипать.
3. Выкладываем на горячую сковородку.
4. Жарим до румяности с обеих сторон.
5. Жарим на хорошо разогретой сковороде.
6. Подаем с любимым джемом или сгущенкой.
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