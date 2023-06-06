Вместо традиционных сырников можно приготовить ленивые. Они гораздо проще, потому что жарятся, как оладьи. Можно не беспокоиться о том, что изделия будут сырыми внутри, ведь они должны быть невысокими, поэтому точно приготовятся.

Идея приготовления ленивых сырников опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. С таким блюдом справятся даже неопытные хозяйки.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 5% – 400 г

мука – 50 г

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сахар – 30 г

яйца – 2 шт

ваниль

Способ приготовления:

1. Смешаем все ингредиенты. Сыр должен быть сухим – масса будет держать форму, но останется липкой.

2. Формируем сырники влажными руками, так изделия не будут прилипать.

3. Выкладываем на горячую сковородку.

4. Жарим до румяности с обеих сторон.

5. Жарим на хорошо разогретой сковороде.

6. Подаем с любимым джемом или сгущенкой.

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