Вкусные ленивые сырники: жарятся, как оладьи

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусные ленивые сырники: жарятся, как оладьи

Вместо традиционных сырников можно приготовить ленивые. Они гораздо проще, потому что жарятся, как оладьи. Можно не беспокоиться о том, что изделия будут сырыми внутри, ведь они должны быть невысокими, поэтому точно приготовятся.

Идея приготовления ленивых сырников опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. С таким блюдом справятся даже неопытные хозяйки.

Вкусные ленивые сырники: жарятся, как оладьи

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог 5% – 400 г
  • мука – 50 г
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  • сахар – 30 г
  • яйца – 2 шт
  • ваниль

Способ приготовления:

Вкусные ленивые сырники: жарятся, как оладьи

1. Смешаем все ингредиенты. Сыр должен быть сухим – масса будет держать форму, но останется липкой.

2. Формируем сырники влажными руками, так изделия не будут прилипать.

Вкусные ленивые сырники: жарятся, как оладьи

3. Выкладываем на горячую сковородку.

4. Жарим до румяности с обеих сторон. 

 

5. Жарим на хорошо разогретой сковороде.

Вкусные ленивые сырники: жарятся, как оладьи

6. Подаем с любимым джемом или сгущенкой.

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