Вкусные маринованные огурцы с медом: остаются хрустящими и сочными
Маринованные огурцы – это вариант простой пряной закуски. К тому же, сезон этих овощей уже начат. А если у вас нет времени на приготовление – воспользуйтесь маринадом на меде. Огурцы получаются очень хрустящими и ароматными. И есть их можно уже через 2 часа.
Идея приготовления быстрых маринованных огурцов с медом опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Также нужно добавить чеснок и много зелени.
Ингредиенты:
- 500 г огурцов
- 1 ст.л. меда
- 3 ст.л. масла
- 3 зубчика чеснока
- сок половины лимона
- щепотка соли
- пучок укропа и петрушки
- половинка острого перца
Способ приготовления:
1. Огурцы нарезаем на четыре части.
2. Кладем в миску.
3. Добавляем мелко нарезанный укроп и петрушку, острый перец, чеснок.
4. Выжимаем сок лимона.
5. Добавляем мед, растительное масло, соль.
6. Все перемешиваем, отставляем мариноваться на 2 часа.
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