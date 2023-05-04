Вкусные маринованные огурцы с медом: остаются хрустящими и сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
909
Вкусные маринованные огурцы с медом: остаются хрустящими и сочными

Маринованные огурцы – это вариант простой пряной закуски. К тому же, сезон этих овощей уже начат. А если у вас нет времени на приготовление – воспользуйтесь маринадом на меде. Огурцы получаются очень хрустящими и ароматными. И есть их можно уже через 2 часа.

Идея приготовления быстрых маринованных огурцов с медом опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Также нужно добавить чеснок и много зелени.

Вкусные маринованные огурцы с медом: остаются хрустящими и сочными

Ингредиенты:

  • 500 г огурцов
  • 1 ст.л. меда
  • 3 ст.л. масла
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  • 3 зубчика чеснока
  • сок половины лимона
  • щепотка соли
  • пучок укропа и петрушки
  • половинка острого перца

Способ приготовления:

Вкусные маринованные огурцы с медом: остаются хрустящими и сочными

1. Огурцы нарезаем на четыре части.

Вкусные маринованные огурцы с медом: остаются хрустящими и сочными

2. Кладем в миску.

3. Добавляем мелко нарезанный укроп и петрушку, острый перец, чеснок.

Вкусные маринованные огурцы с медом: остаются хрустящими и сочными

4. Выжимаем сок лимона.

5. Добавляем мед, растительное масло, соль.

Вкусные маринованные огурцы с медом: остаются хрустящими и сочными

6. Все перемешиваем, отставляем мариноваться на 2 часа.

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