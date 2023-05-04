Маринованные огурцы – это вариант простой пряной закуски. К тому же, сезон этих овощей уже начат. А если у вас нет времени на приготовление – воспользуйтесь маринадом на меде. Огурцы получаются очень хрустящими и ароматными. И есть их можно уже через 2 часа.

Идея приготовления быстрых маринованных огурцов с медом опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Также нужно добавить чеснок и много зелени.

Ингредиенты:

500 г огурцов

1 ст.л. меда

3 ст.л. масла

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3 зубчика чеснока

сок половины лимона

щепотка соли

пучок укропа и петрушки

половинка острого перца

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезаем на четыре части.

2. Кладем в миску.

3. Добавляем мелко нарезанный укроп и петрушку, острый перец, чеснок.

4. Выжимаем сок лимона.

5. Добавляем мед, растительное масло, соль.

6. Все перемешиваем, отставляем мариноваться на 2 часа.

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