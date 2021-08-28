Как правильно засолить арбузы в бочках и законсервировать – 2 способа
Самый вкусный летний продукт – однозначно арбуз, во-первых он очень вкусный, во-вторых – некалорийный и очень полезный для организма, особенно – для почек. Из него можно приготовить самые необычные блюда, начиная из мороженного, заканчивая гаспачо.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом соленых арбузов в бочке, которые станут прекрасным зимним угощением.
1. Арбузы с солью
Ингредиенты:
арбузы – 10 шт.
соль – 2 стакана
вода – 10 л
Способ приготовления:
Помойте хорошо арбузы, порежьте большими кусками.
Заранее подготовьте бочку и можно укладывать таким образом: первый слой – нарезанные арбузы, затем целый арбуз, снова слой порезанных арбузов и целый арбуз.
Маринад: в теплой воде растворите соль и залейте арбузы так, чтобы они были полностью покрыты.
Бочку обязательно плотно закрываем крышкой и придавливаем прессом и поставьте в прохладное, темное место.
2. Арбузы с уксусом
Ингредиенты:
арбуз – 1-2 кг.
вода – 1 л.
соль – 1,5 ст. л.
сахар – 3 ст. л.
уксус 9% – 70 мл.
специи – по желанию
Способ приготовления:
Маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, доведите до кипения и варите еще 15 минут после, в самом конце добавьте уксус и выключите огонь. Можно в готовый маринад добавить специи, это придаст пряности арбузу.
Арбуз помойте, порежьте большими кусками, уложите плотно в банки и залейте маринадом, законсервируйте и переверните банки. Обязательно укутайте теплым полотенцем или одеялом.
Стоит отметить, что готовые арбузы можно будет есть уже через 1-1,5 месяца.
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