Как правильно засолить арбузы в бочках и законсервировать – 2 способа

Самый вкусный летний продукт – однозначно арбуз, во-первых он очень вкусный, во-вторых – некалорийный и очень полезный для организма, особенно – для почек. Из него можно приготовить самые необычные блюда, начиная из мороженного, заканчивая гаспачо.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом соленых арбузов в бочке, которые станут прекрасным зимним угощением.

1. Арбузы с солью

Ингредиенты:

арбузы – 10 шт.

соль – 2 стакана

вода – 10 л

Способ приготовления:

Помойте хорошо арбузы, порежьте большими кусками. Заранее подготовьте бочку и можно укладывать таким образом: первый слой – нарезанные арбузы, затем целый арбуз, снова слой порезанных арбузов и целый арбуз. Маринад: в теплой воде растворите соль и залейте арбузы так, чтобы они были полностью покрыты. Бочку обязательно плотно закрываем крышкой и придавливаем прессом и поставьте в прохладное, темное место.

2. Арбузы с уксусом

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Ингредиенты:

арбуз – 1-2 кг.

вода – 1 л.

соль – 1,5 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

уксус 9% – 70 мл.

​​​​​​​специи – по желанию

​​​​​​​Способ приготовления:

​​​​​​​Маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, доведите до кипения и варите еще 15 минут после, в самом конце добавьте уксус и выключите огонь. Можно в готовый маринад добавить специи, это придаст пряности арбузу. Арбуз помойте, порежьте большими кусками, уложите плотно в банки и залейте маринадом, законсервируйте и переверните банки. Обязательно укутайте теплым полотенцем или одеялом.

​​​​​​​Стоит отметить, что готовые арбузы можно будет есть уже через 1-1,5 месяца.

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