Вкусные оладьи из цветной капусты на завтрак

Утром безусловно хочется приготовить на завтрак что-то вкусное, сытное и очень быстро. Это могут быть пышные и питательные сырники, яблочные оладьи, блины с мясом, творогом, круассаны, пироги, булки и пицца.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам приготовить вкусные оладьи из цветной капусты для сытного завтрака.

Ингредиенты:

цветная капуста – 400 г

яйца – 2 шт.

мука – 80 г

лук – 1 шт.

растительное масло – 80 мл

петрушка – 1 пучок

соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Помойте, переберите на соцветия капусту, отварите в подсоленной воде. Когда она остынет – мелко порежьте, добавьте яйца, измельченный лук, просеянную муку и измельченную зелень, соль, перец и тщательно перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло, выложит ложкой капустные оладьи и жарьте до готовности. Переложите на бумажное полотенце, чтобы весь жир стек.

Есть их можно как горячим, так и холодными, будет вкусно. Можно еще добавить сметану.

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