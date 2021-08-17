Вкусные оладьи из цветной капусты на завтрак
Утром безусловно хочется приготовить на завтрак что-то вкусное, сытное и очень быстро. Это могут быть пышные и питательные сырники, яблочные оладьи, блины с мясом, творогом, круассаны, пироги, булки и пицца.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам приготовить вкусные оладьи из цветной капусты для сытного завтрака.
Ингредиенты:
цветная капуста – 400 г
яйца – 2 шт.
мука – 80 г
лук – 1 шт.
растительное масло – 80 мл
петрушка – 1 пучок
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте, переберите на соцветия капусту, отварите в подсоленной воде.
Когда она остынет – мелко порежьте, добавьте яйца, измельченный лук, просеянную муку и измельченную зелень, соль, перец и тщательно перемешайте.
Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло, выложит ложкой капустные оладьи и жарьте до готовности.
Переложите на бумажное полотенце, чтобы весь жир стек.
Есть их можно как горячим, так и холодными, будет вкусно. Можно еще добавить сметану.
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