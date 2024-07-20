Вкусные кабачковые оладьи с зеленью: готовятся элементарно
Самое популярное блюдо лета – это кабачковые оладьи. Они очень легкие, питательные и быстро готовятся. Очень вкусно подавать с любимым соусом, кусочком рыбы или курицы.
Идея приготовления кабачковых оладий с зеленью опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instgaram. Вместо кабачков можно использовать цуккини.
Ингредиенты:
- кабачок – 220 г
- яйца – 1 большое
- средняя луковица – 0,5 шт.
- можно добавить много зелени
- мука – 2 ст.л.
- соль, перец, масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачок и лук мелко порезать.
2. Добавить нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
3. Перемешать смесь.
4. Жарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне. Перед жаркой можно сначала натереть кабачок, посолить, затем отжать лишнюю влагу. Уже после этого добавлять остальные ингредиенты.
5. Очень вкусно есть сразу горячими, подавать с соусом из кетчупа и майонеза. Также можно подавать с рыбой или жареной курицей.
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