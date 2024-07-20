Самое популярное блюдо лета – это кабачковые оладьи. Они очень легкие, питательные и быстро готовятся. Очень вкусно подавать с любимым соусом, кусочком рыбы или курицы.

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Идея приготовления кабачковых оладий с зеленью опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instgaram. Вместо кабачков можно использовать цуккини.

Ингредиенты:

кабачок – 220 г

яйца – 1 большое

средняя луковица – 0,5 шт.

можно добавить много зелени

мука – 2 ст.л.

соль, перец, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачок и лук мелко порезать.

2. Добавить нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.

3. Перемешать смесь.

4. Жарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне. Перед жаркой можно сначала натереть кабачок, посолить, затем отжать лишнюю влагу. Уже после этого добавлять остальные ингредиенты.

5. Очень вкусно есть сразу горячими, подавать с соусом из кетчупа и майонеза. Также можно подавать с рыбой или жареной курицей.

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