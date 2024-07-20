Вкусные кабачковые оладьи с зеленью: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные кабачковые оладьи с зеленью: готовятся элементарно

Самое популярное блюдо лета – это кабачковые оладьи. Они очень легкие, питательные и быстро готовятся. Очень вкусно подавать с любимым соусом, кусочком рыбы или курицы.

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Идея приготовления кабачковых оладий с зеленью опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instgaram. Вместо кабачков можно использовать цуккини.

Вкусные кабачковые оладьи с зеленью: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • кабачок – 220 г
  • яйца – 1 большое
  • средняя луковица – 0,5 шт.
  • можно добавить много зелени
  • мука – 2 ст.л.
  • соль, перец, масло для жарки

Способ приготовления:

Вкусные кабачковые оладьи с зеленью: готовятся элементарно

1. Кабачок и лук мелко порезать.

2. Добавить нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.

Вкусные кабачковые оладьи с зеленью: готовятся элементарно

3. Перемешать смесь.

Вкусные кабачковые оладьи с зеленью: готовятся элементарно

4. Жарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне. Перед жаркой можно сначала натереть кабачок, посолить, затем отжать лишнюю влагу. Уже после этого добавлять остальные ингредиенты.

Вкусные кабачковые оладьи с зеленью: готовятся элементарно

5. Очень вкусно есть сразу горячими, подавать с соусом из кетчупа и майонеза. Также можно подавать с рыбой или жареной курицей.

Вкусные кабачковые оладьи с зеленью: готовятся элементарно

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