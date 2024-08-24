Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо
Отбивные по-французски запекаются в духовке. Но от этого мясо ни в коем случае не становится сухим. Напротив оно получится очень сочным из-за того, что готовится вместе с большим количеством сыра и помидоров.
Идея приготовления отбивных по-французски опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Вкус блюда вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- свинина – 6 кусочков
- помидор – 2-3 средние
- сыр – 150 г
- минеральная вода – 0.5 л
- соль и перец – по вкусу
- мука для панировки
- яйца – 2 шт.
- майонез/сметана – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо хорошо отбить и залить минеральной водой, посолить, оставить на 15 минут.
2. Затем достать мясо, немного встряхнуть от воды, но не обсушивать.
3. Обвалять в муке, затем во взбитом яйце.
4. Обжарить на растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистости.
5. На противень, застеленный пергаментом, выложить отбивные.
6. Смазываем майонезом, наверх положить помидор, немного посолить и посыпать сыром.
7. Выпекать 15 минут при температуре 180-190 градусов.
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