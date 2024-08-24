Отбивные по-французски запекаются в духовке. Но от этого мясо ни в коем случае не становится сухим. Напротив оно получится очень сочным из-за того, что готовится вместе с большим количеством сыра и помидоров.

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Идея приготовления отбивных по-французски опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Вкус блюда вас приятно удивит.

Ингредиенты:

свинина – 6 кусочков

помидор – 2-3 средние

сыр – 150 г

минеральная вода – 0.5 л

соль и перец – по вкусу

мука для панировки

яйца – 2 шт.

майонез/сметана – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо хорошо отбить и залить минеральной водой, посолить, оставить на 15 минут.

2. Затем достать мясо, немного встряхнуть от воды, но не обсушивать.

3. Обвалять в муке, затем во взбитом яйце.

4. Обжарить на растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистости.

5. На противень, застеленный пергаментом, выложить отбивные.

6. Смазываем майонезом, наверх положить помидор, немного посолить и посыпать сыром.

7. Выпекать 15 минут при температуре 180-190 градусов.

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