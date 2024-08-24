Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
93
Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо

Отбивные по-французски запекаются в духовке. Но от этого мясо ни в коем случае не становится сухим. Напротив оно получится очень сочным из-за того, что готовится вместе с большим количеством сыра и помидоров.

Видео дня

Идея приготовления отбивных по-французски опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Вкус блюда вас приятно удивит.

Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо

Ингредиенты:

  • свинина – 6 кусочков
  • помидор – 2-3 средние
  • сыр – 150 г
  • минеральная вода – 0.5 л
  • соль и перец – по вкусу
  • мука для панировки
  • яйца – 2 шт.
  • майонез/сметана – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо

1. Мясо хорошо отбить и залить минеральной водой, посолить, оставить на 15 минут.

2. Затем достать мясо, немного встряхнуть от воды, но не обсушивать.

Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо

3. Обвалять в муке, затем во взбитом яйце.

4. Обжарить на растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистости.

Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо

5. На противень, застеленный пергаментом, выложить отбивные.

Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо

6. Смазываем майонезом, наверх положить помидор, немного посолить и посыпать сыром.

Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо

7. Выпекать 15 минут при температуре 180-190 градусов.

Вкусные отбивные по-французски: как приготовить сочное мясо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты