Отбивные – это отличное блюдо для обеда. Изделия успешно дополняют любой гарнир и ими действительно можно наесться. Но классический вариант можно сделать еще сытнее и положить сверху на мясо помидоры и сыр.

Идея приготовления сытных отбивных на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. После жарки отбивные нужно еще запечь в духовке – они получатся очень сочными.

Ингредиенты :

Филе свинины – 4 шт

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яйца – 2 шт

мука

вода

0.5 ч.л соли

0.5 ч.л перца

помидоры – 2 шт средние

сыр любой – 300 г

масло для жарки

специи к мясу

Способ приготовления:

1. Мясо хорошо отбить.

2. Поместите кусочки в холодную воду с солью и перцем.

3. Дать настояться минут 10-15.

4. Нарезать помидоры, натереть сыр.

5. Взбить вилкой 2 яйца.

6. Достаем мясо, не обсушиваем его.

7. Посыпать специями, обвалять в муке.

8. Окунуть в яйцо и обжарить с обеих сторон до готовности (по 2 минуты с обеих сторон).

9. Затем полкасты на противень застеленный пергаментом, сделать сетку из майонеза.

10. Положить помидоры, еще немного майонеза, щедро посыпать сыром.

11. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

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