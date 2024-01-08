Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

Отбивные – это отличное блюдо для обеда. Изделия успешно дополняют любой гарнир и ими действительно можно наесться. Но классический вариант можно сделать еще сытнее и положить сверху на мясо помидоры и сыр.

Идея приготовления сытных отбивных на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. После жарки отбивные нужно еще запечь в духовке – они получатся очень сочными.

Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

Ингредиенты :

  • Филе свинины – 4 шт
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  • яйца – 2 шт
  • мука
  • вода
  • 0.5 ч.л соли
  • 0.5 ч.л перца
  • помидоры – 2 шт средние
  • сыр любой – 300 г
  • масло для жарки
  • специи к мясу

Способ приготовления:

Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

1. Мясо хорошо отбить.

2. Поместите кусочки в холодную воду с солью и перцем.

Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

3. Дать настояться минут 10-15.

4. Нарезать помидоры, натереть сыр.

Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

5. Взбить вилкой 2 яйца.

6. Достаем мясо, не обсушиваем его.

Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

7. Посыпать специями, обвалять в муке.

8. Окунуть в яйцо и обжарить с обеих сторон до готовности (по 2 минуты с обеих сторон).

Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

9. Затем полкасты на противень застеленный пергаментом, сделать сетку из майонеза.

Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

10. Положить помидоры, еще немного майонеза, щедро посыпать сыром.

11. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее

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