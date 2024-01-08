Вкусные отбивные по-новому для обеда: как сделать блюдо сытнее
Отбивные – это отличное блюдо для обеда. Изделия успешно дополняют любой гарнир и ими действительно можно наесться. Но классический вариант можно сделать еще сытнее и положить сверху на мясо помидоры и сыр.
Идея приготовления сытных отбивных на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. После жарки отбивные нужно еще запечь в духовке – они получатся очень сочными.
Ингредиенты :
- Филе свинины – 4 шт
- яйца – 2 шт
- мука
- вода
- 0.5 ч.л соли
- 0.5 ч.л перца
- помидоры – 2 шт средние
- сыр любой – 300 г
- масло для жарки
- специи к мясу
Способ приготовления:
1. Мясо хорошо отбить.
2. Поместите кусочки в холодную воду с солью и перцем.
3. Дать настояться минут 10-15.
4. Нарезать помидоры, натереть сыр.
5. Взбить вилкой 2 яйца.
6. Достаем мясо, не обсушиваем его.
7. Посыпать специями, обвалять в муке.
8. Окунуть в яйцо и обжарить с обеих сторон до готовности (по 2 минуты с обеих сторон).
9. Затем полкасты на противень застеленный пергаментом, сделать сетку из майонеза.
10. Положить помидоры, еще немного майонеза, щедро посыпать сыром.
11. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
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