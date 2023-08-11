Вкусные рулетики из баклажанов по-новому: рецепт изысканной закуски
Рулетики из баклажанов – это вкусная и изысканная закуска, которая удивит гостей по праздничному столу. В основе блюда – нежная и сочная начинка, пикантные специи или заправка, а также зелень.
Фудблогер Татьяна Дудка (stilynavkus) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных баклажанов с фетой, чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2-3 шт
- оливковое масло
- соль
Начинка:
- лук – 2 шт
- фета – 500 г
- петрушка
- масло растительное – 1 ст. л.
- перец
Заправка:
- чеснок – 2-3 зубчика
- оливковое масло – 60 г
- жидкий медкленовый сироптемная патока – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить и порезать баклажаны тонкими ломтиками толщиной 4 мм. Выложить их на противень, застеленный пергаментом, полить оливковым маслом и посыпать солью. Выпекать при температуре 180 градусов 10 минут.
2. Для приготовления начинки лук порезать полукольцами и обжарить до золотистости.
3. Измельчить петрушку и фету, добавить в лук. Поперчить.
4. На этом этапе нужно запеченные ломтики баклажанов выложить друг на друга (для одного рулетика нужно 3 ломтика), смазать начинкой и завернуть сначала в рулетик, затем – в виде так называемой улитки. Повторить так с остальными ингредиентами.
5. Готовые рулетики выложить в форму для запекания, выжать наверх чеснок и полить медом и маслом. Запекать при температуре 200 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!
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