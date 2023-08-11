Рулетики из баклажанов – это вкусная и изысканная закуска, которая удивит гостей по праздничному столу. В основе блюда – нежная и сочная начинка, пикантные специи или заправка, а также зелень.

Фудблогер Татьяна Дудка (stilynavkus) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных баклажанов с фетой, чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

баклажаны – 2-3 шт

оливковое масло

соль

Начинка:

лук – 2 шт

фета – 500 г

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петрушка

масло растительное – 1 ст. л.

перец

Заправка:

чеснок – 2-3 зубчика

оливковое масло – 60 г

жидкий медкленовый сироптемная патока – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить и порезать баклажаны тонкими ломтиками толщиной 4 мм. Выложить их на противень, застеленный пергаментом, полить оливковым маслом и посыпать солью. Выпекать при температуре 180 градусов 10 минут.

2. Для приготовления начинки лук порезать полукольцами и обжарить до золотистости.

3. Измельчить петрушку и фету, добавить в лук. Поперчить.

4. На этом этапе нужно запеченные ломтики баклажанов выложить друг на друга (для одного рулетика нужно 3 ломтика), смазать начинкой и завернуть сначала в рулетик, затем – в виде так называемой улитки. Повторить так с остальными ингредиентами.

5. Готовые рулетики выложить в форму для запекания, выжать наверх чеснок и полить медом и маслом. Запекать при температуре 200 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!

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