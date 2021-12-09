Вкусные рулетики из перца с брынзой по эксклюзивному рецепту Александра Громлюка

До Нового года остается все меньше времени, и хозяюшки вовсю составляют меню для праздничной ночи. Астрологи советуют подавать на стол мясные блюда, ведь их очень любит Тигр – покровитель 2022 года. Разнообразят сытные и жирные блюда легкие закуски из овощей и сыра.

Одним из таких рецептов – рулетики из перца с брынзой, эксклюзивно с FoodOboz поделился участник "Адской кухни" (Новый канал) Александр Громлюк.

Ингредиенты:

Печеный болгарский перец без кожи – 300 г

Брынза – 100 г

Шпинат свежий или свежемороженый – 50 г

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Лук зеленый – 10 г

Сливки – 50 г

Масло трюфельное (кунжутное или лимонное) – 10 г

Соль, перец, хмели-сунели – по вкусу ​​​

Способ приготовления:

1. Обожгите перец до черной кожицы и очистите. Для этого поместите его в емкость с холодной водой и льдом, перемена температуры позволит легко снять кожицу.

2. После удалите семена и перепонки.

3. Брынзу пюрируйте при помощи блендера, добавьте сливки и мелко нарезанный шпинат.

4. Готовый мусс доведите до вкуса специями.

5. Нарежьте перец вдоль полосками шириной 3-4 см.

6. Положите на них мусс из сыра, сверху перо зеленого лука и заверните в рулетик. Так сделайте со всеми полосками.

7. Полейте рулетики ароматным маслом и подавайте на стол.

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