Вкусные рулетики из перца с брынзой по эксклюзивному рецепту Александра Громлюка
До Нового года остается все меньше времени, и хозяюшки вовсю составляют меню для праздничной ночи. Астрологи советуют подавать на стол мясные блюда, ведь их очень любит Тигр – покровитель 2022 года. Разнообразят сытные и жирные блюда легкие закуски из овощей и сыра.
Одним из таких рецептов – рулетики из перца с брынзой, эксклюзивно с FoodOboz поделился участник "Адской кухни" (Новый канал) Александр Громлюк.
Ингредиенты:
Печеный болгарский перец без кожи –
300 г
Брынза – 100 г
Шпинат свежий или свежемороженый – 50 г
Лук зеленый – 10 г
Сливки – 50 г
Масло трюфельное (кунжутное или лимонное) – 10 г
Соль, перец, хмели-сунели – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обожгите перец до черной кожицы и очистите. Для этого поместите его в емкость с холодной водой и льдом, перемена температуры позволит легко снять кожицу.
2. После удалите семена и перепонки.
3. Брынзу пюрируйте при помощи блендера, добавьте сливки и мелко нарезанный шпинат.
4. Готовый мусс доведите до вкуса специями.
5. Нарежьте перец вдоль полосками шириной 3-4 см.
6. Положите на них мусс из сыра, сверху перо зеленого лука и заверните в рулетик. Так сделайте со всеми полосками.
7. Полейте рулетики ароматным маслом и подавайте на стол.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: