Вкусные шампиньоны, фаршированные крем-сыром: готовятся в духовке
Шампиньоны – это очень универсальный продукт, в шапочку которого можно положить абсолютно любые компоненты. Очень вкусно нафаршировать их именно крем–сыром. Вкус получается очень нежным и сочным. И запекается закуска очень быстро.
Идея приготовления фаршированных крем-сыром шампиньонов опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Блюдо получается достаточно легким.
Ингредиенты:
- шампиньоны королевские – 8 шт.
- соевый соус – 50 мл
- масло – 1 ст.л.
- крем сыр – пачка (175 г)
- баклажан – половинка
- укроп – 2 веточки
- зеленый лук – 2 веточки
- сыр сулугуни – 200 г
Способ приготовления:
1. Отрываем хвостики у шампиньонов.
2. Шапочки заливаем соевым соусом и растительным маслом, оставляем на 30 минут.
3. Баклажан нарезаем маленькими кубиками и жарим на растительном масле.
4. Зелень нарезаем мелко.
5. Сыр соединяем с жареным баклажаном и зеленью.
6. Начинку укладываем в шапочки.
7. Посыпаем натертым сыром.
8. Запекаем в разогретой духовке до 170 градусов под фольгой 25 минут.
9. Снимаем фольгу и еще 3-5 минут держим до золотистой корочки.
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