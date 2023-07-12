Вкусные шампиньоны, фаршированные крем-сыром: готовятся в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные шампиньоны, фаршированные крем-сыром: готовятся в духовке

Шампиньоны – это очень универсальный продукт, в шапочку которого можно положить абсолютно любые компоненты. Очень вкусно нафаршировать их именно крем–сыром. Вкус получается очень нежным и сочным. И запекается закуска очень быстро.

Идея приготовления фаршированных крем-сыром шампиньонов опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Блюдо получается достаточно легким.

Вкусные шампиньоны, фаршированные крем-сыром: готовятся в духовке

Ингредиенты:

  • шампиньоны королевские – 8 шт.
  • соевый соус – 50 мл
  • масло – 1 ст.л.
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  • крем сыр – пачка (175 г)
  • баклажан – половинка
  • укроп – 2 веточки
  • зеленый лук – 2 веточки
  • сыр сулугуни – 200 г

Способ приготовления:

Вкусные шампиньоны, фаршированные крем-сыром: готовятся в духовке

1. Отрываем хвостики у шампиньонов.

2. Шапочки заливаем соевым соусом и растительным маслом, оставляем на 30 минут.

Вкусные шампиньоны, фаршированные крем-сыром: готовятся в духовке

3. Баклажан нарезаем маленькими кубиками и жарим на растительном масле.

4. Зелень нарезаем мелко.

Вкусные шампиньоны, фаршированные крем-сыром: готовятся в духовке

5. Сыр соединяем с жареным баклажаном и зеленью.

6. Начинку укладываем в шапочки.

7. Посыпаем натертым сыром.

8. Запекаем в разогретой духовке до 170 градусов под фольгой 25 минут.

9. Снимаем фольгу и еще 3-5 минут держим до золотистой корочки.

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