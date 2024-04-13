Вкусные шампиньоны с чесноком на сковороде: готовятся максимум 15 минут
Шампиньоны часто используют для маринования. Но такое приготовление требует времени. Если у вас его мало – отличным вариантом будет просто пожарить грибы. Для этого вам понадобится максимум 15 минут.
Идея приготовления жареных шампиньонов с луком и чесноком опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Очень вкусно подавать с отварным картофелем или гречкой.
Ингредиенты:
- маленькие очищенные шампиньоны – 400 г
- лук – 120 г
- сливочное масло +15 г масла – 30 г
- лимонный сок – 2 ч.л.
- винный или яблочный уксус – 2 ст.л.
- чеснок – 6-7 зубчиков
- соль, перец, тимьян, пучок укропа
Способ приготовления:
1. На разогреть сковороду на большом огне.
2. Влить масло и выложить очищенные грибочки.
3. Перемешивая, жарить 5-6 минут.
4. Закинуть лук полукольцами, кусок масла и измельченный чеснок – его нужно добавить многое для лучшего вкуса.
5. Перемешивая, жарить 3-4 минуты.
6. Убавьте огонь на средний.
7. Добавьте лимонный сок и винный или яблочный уксус.
8. Перемешивая, готовьте 3 минуты.
9. Специи добавить в конце: соль, перец, немного тимьяна.
10. Готовить еще 2-3 минуты.
11. По готовности добавить укроп, вымешать и подавать.
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