Шампиньоны часто используют для маринования. Но такое приготовление требует времени. Если у вас его мало – отличным вариантом будет просто пожарить грибы. Для этого вам понадобится максимум 15 минут.

Идея приготовления жареных шампиньонов с луком и чесноком опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Очень вкусно подавать с отварным картофелем или гречкой.

Ингредиенты:

маленькие очищенные шампиньоны – 400 г

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лук – 120 г

сливочное масло +15 г масла – 30 г

лимонный сок – 2 ч.л.

винный или яблочный уксус – 2 ст.л.

чеснок – 6-7 зубчиков

соль, перец, тимьян, пучок укропа

Способ приготовления:

1. На разогреть сковороду на большом огне.

2. Влить масло и выложить очищенные грибочки.

3. Перемешивая, жарить 5-6 минут.

4. Закинуть лук полукольцами, кусок масла и измельченный чеснок – его нужно добавить многое для лучшего вкуса.

5. Перемешивая, жарить 3-4 минуты.

6. Убавьте огонь на средний.

7. Добавьте лимонный сок и винный или яблочный уксус.

8. Перемешивая, готовьте 3 минуты.

9. Специи добавить в конце: соль, перец, немного тимьяна.

10. Готовить еще 2-3 минуты.

11. По готовности добавить укроп, вымешать и подавать.

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