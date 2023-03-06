Вкусные шоколадные капкейки на 8 марта: сладкий подарок для самых родных
Вкусный сладкий десерт – это идеальный вариант подарка любимой, маме или дочери на 8 марта. И чтобы долго не возиться с раскатыванием теста и выпеканием коржей – можно сделать капкейки. Такие кексики получатся очень привлекательными, и их можно подарить в маленькой стильной коробочке.
Идея приготовления шоколадных капкейков на 8 марта опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (julia_vilich_food_blog) в Instagram.
Ингредиенты 15 шт:
- мука – 180 г
- какао – 40 г
- шоколад – 90 г
- мягкое сливочное масло от 80% – 170 г
- сахарная пудра – 220 г
- яйца – 3 шт
- молоко – 170 мл
- разрыхлитель теста 9 г
- сода погашена – 1/2 ч.л;
- соль – 1/3 ч.л
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Взбиваем масло в светлую пышную массу и добавляем пудру, взбиваем несколько минут.
2. По одному добавляем яйца. Каждое тщательно вмешивая в масляную смесь. Добавляем растопленный шоколад и доводим смесь до однородности.
3. Добавляем третью часть сухих ингредиентов и перемешиваем на низких оборотах. Добавляем третью часть молока. И вот так чередуем сухие ингредиенты и молоко. Тесто получается похоже, как на брауни – не очень густое.
4. Заполняем капсюли капсулы ориентировочно на половину. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 25-27 минут.
5. Проверяем готовность шпажкой. Даем остыть и делаем дырочки внутри, чтобы туда положить начинку.
Ингредиенты для начинки:
- 200 г шоколадных конфет (без начинки)
- 130 г жирных сливок
Способ приготовления:
1. Сливки нагрейте до кипения, отставьте в сторону и закиньте конфеты.
2. Тщательно вымешайте венчиком. Когда масса остынет, начинка станет густой.
3. Заполните капкейки начинкой и приготовьте для них шапочки.
Ингредиенты для шапочек:
- 350 г черного шоколада
- 600 мл сливок от 33%
Способ приготовления:
1. Нагрейте сливки и закиньте шоколад.
2. Доведите венчик до однородного состояния.
3. Поставьте в холодильник до полного охлаждения.
4. Взбейте несколько минут миксером до пышного плотного крема. Сбивать нужно не слишком активно.
5. Отсадите шапочки на капкейки.
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