Вкусные шоколадные капкейки на 8 марта: сладкий подарок для самых родных

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Вкусные шоколадные капкейки на 8 марта: сладкий подарок для самых родных

Вкусный сладкий десерт – это идеальный вариант подарка любимой, маме или дочери на 8 марта. И чтобы долго не возиться с раскатыванием теста и выпеканием коржей – можно сделать капкейки. Такие кексики получатся очень привлекательными, и их можно подарить в маленькой стильной коробочке.

Идея приготовления шоколадных капкейков на 8 марта опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (julia_vilich_food_blog) в Instagram.

Вкусные шоколадные капкейки на 8 марта: сладкий подарок для самых родных

Ингредиенты 15 шт:

  • мука – 180 г
  • какао – 40 г
  • шоколад – 90 г
  • мягкое сливочное масло от 80% – 170 г
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  • сахарная пудра – 220 г
  • яйца – 3 шт
  • молоко – 170 мл
  • разрыхлитель теста 9 г
  • сода погашена – 1/2 ч.л;
  • соль – 1/3 ч.л

Способ приготовления:

 

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Взбиваем масло в светлую пышную массу и добавляем пудру, взбиваем несколько минут.

2. По одному добавляем яйца. Каждое тщательно вмешивая в масляную смесь. Добавляем растопленный шоколад и доводим смесь до однородности.

Вкусные шоколадные капкейки на 8 марта: сладкий подарок для самых родных

3. Добавляем третью часть сухих ингредиентов и перемешиваем на низких оборотах. Добавляем третью часть молока. И вот так чередуем сухие ингредиенты и молоко. Тесто получается похоже, как на брауни – не очень густое.

4. Заполняем капсюли капсулы ориентировочно на половину. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 25-27 минут.

5. Проверяем готовность шпажкой. Даем остыть и делаем дырочки внутри, чтобы туда положить начинку.

Ингредиенты для начинки:

Вкусные шоколадные капкейки на 8 марта: сладкий подарок для самых родных
  • 200 г шоколадных конфет (без начинки)
  • 130 г жирных сливок

Способ приготовления:

1. Сливки нагрейте до кипения, отставьте в сторону и закиньте конфеты.

2. Тщательно вымешайте венчиком. Когда масса остынет, начинка станет густой.

3. Заполните капкейки начинкой и приготовьте для них шапочки.

Ингредиенты для шапочек:

  • 350 г черного шоколада
  • 600 мл сливок от 33%

Способ приготовления:

 

1. Нагрейте сливки и закиньте шоколад.

2. Доведите венчик до однородного состояния.

3. Поставьте в холодильник до полного охлаждения.

4. Взбейте несколько минут миксером до пышного плотного крема. Сбивать нужно не слишком активно.

5. Отсадите шапочки на капкейки.

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