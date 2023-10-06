Вкусные тарталетки из картофеля с необычной начинкой: рецепт бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт тарталеток

Из картофеля можно готовить не только пюре и супы, но еще и вкусные пироги, запеканки, закуски, блины и салаты. Стоит отметить, чтобы картофель был полезным, его нужно не жарить, а запекать или варить. 

Как из картофеля приготовить вкусные тарталетки

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из картофеля, с сырной начинкой и красной икрой.

Рецепт тарталеток
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Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт. 
  • яйца – 2 шт. 
  • сыр твердый – 100 г
  • соль, перец – по вкусу 

Для начинки: 

  • сливочный сыр и икра 

Способ приготовления:

1. Картофель натрите на терку для моркови, отожмите. Добавьте натертый сыр, яйца, соль, перец и перемешайте.

Картофель для приготовления основы для закуски

2. Выложить по 2 ст. л. в формочки для кексов, смазанные маслом или застеленные пергаментом, выпекайте 45 минут при 180 С. После обязательно охладите.

Готовая основа для блюда

3. Во внутрь выложите сливочный сыр и сверху икру.

Готовое блюдо

Можно еще украсить петрушкой, лимоном. 

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