Вкусные тарталетки из картофеля с необычной начинкой: рецепт бюджетной закуски
Из картофеля можно готовить не только пюре и супы, но еще и вкусные пироги, запеканки, закуски, блины и салаты. Стоит отметить, чтобы картофель был полезным, его нужно не жарить, а запекать или варить.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из картофеля, с сырной начинкой и красной икрой.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- сливочный сыр и икра
Способ приготовления:
1. Картофель натрите на терку для моркови, отожмите. Добавьте натертый сыр, яйца, соль, перец и перемешайте.
2. Выложить по 2 ст. л. в формочки для кексов, смазанные маслом или застеленные пергаментом, выпекайте 45 минут при 180 С. После обязательно охладите.
3. Во внутрь выложите сливочный сыр и сверху икру.
Можно еще украсить петрушкой, лимоном.
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