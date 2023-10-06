Из картофеля можно готовить не только пюре и супы, но еще и вкусные пироги, запеканки, закуски, блины и салаты. Стоит отметить, чтобы картофель был полезным, его нужно не жарить, а запекать или варить.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из картофеля, с сырной начинкой и красной икрой.

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Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

соль, перец – по вкусу

Для начинки:

сливочный сыр и икра

Способ приготовления:

1. Картофель натрите на терку для моркови, отожмите. Добавьте натертый сыр, яйца, соль, перец и перемешайте.

2. Выложить по 2 ст. л. в формочки для кексов, смазанные маслом или застеленные пергаментом, выпекайте 45 минут при 180 С. После обязательно охладите.

3. Во внутрь выложите сливочный сыр и сверху икру.

Можно еще украсить петрушкой, лимоном.

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