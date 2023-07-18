Вкусные творожные слойки с персиками: получаются очень хрустящими

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
498
Вкусные творожные слойки с персиками: получаются очень хрустящими

Если у вас в морозилке есть слоеное тесто – сделайте вкусные творожные слойки. Для начинки отлично подойдут сезонные персики. Десерт получается очень лёгким и сочным.

Идея приготовления сладких слоек с персиками опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Выпекаются изделия всего 20 минут.

Вкусные творожные слойки с персиками: получаются очень хрустящими

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста
  • 200 г кисломолочного творога
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  • 3 ст.л. сахара (с горкой)
  • ванильный сахар
  • 1 яйцо
  • 2-3 персика
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

Вкусные творожные слойки с персиками: получаются очень хрустящими

1. Для начинки в кисломолочный сыр добавляем сахар, ванильный сахар и белок одного яйца. Перебиваем все блендером до однородности.

2. Готовое слоеное тесто при необходимости раскатываем до толщины примерно 3-4 мм.

Вкусные творожные слойки с персиками: получаются очень хрустящими

3. Разрезаем тесто на квадраты. Формируем слойки.

4. Перекладываем на противень и делаем проколы с помощью вилки.

Вкусные творожные слойки с персиками: получаются очень хрустящими

5. Желток смешиваем с 1 столовой ложкой воды и смазываем края слоек.

6. В центр выкладываем творожную начинку и сверху нарезанные персики.

Вкусные творожные слойки с персиками: получаются очень хрустящими

7. Немножко просыпаем сахарной пудрой и выпекаем 20 минут при температуре 200 градусов.

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