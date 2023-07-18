Если у вас в морозилке есть слоеное тесто – сделайте вкусные творожные слойки. Для начинки отлично подойдут сезонные персики. Десерт получается очень лёгким и сочным.

Идея приготовления сладких слоек с персиками опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Выпекаются изделия всего 20 минут.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

200 г кисломолочного творога

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3 ст.л. сахара (с горкой)

ванильный сахар

1 яйцо

2-3 персика

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Для начинки в кисломолочный сыр добавляем сахар, ванильный сахар и белок одного яйца. Перебиваем все блендером до однородности.

2. Готовое слоеное тесто при необходимости раскатываем до толщины примерно 3-4 мм.

3. Разрезаем тесто на квадраты. Формируем слойки.

4. Перекладываем на противень и делаем проколы с помощью вилки.

5. Желток смешиваем с 1 столовой ложкой воды и смазываем края слоек.

6. В центр выкладываем творожную начинку и сверху нарезанные персики.

7. Немножко просыпаем сахарной пудрой и выпекаем 20 минут при температуре 200 градусов.

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