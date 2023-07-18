Вкусные творожные слойки с персиками: получаются очень хрустящими
Если у вас в морозилке есть слоеное тесто – сделайте вкусные творожные слойки. Для начинки отлично подойдут сезонные персики. Десерт получается очень лёгким и сочным.
Идея приготовления сладких слоек с персиками опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Выпекаются изделия всего 20 минут.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 200 г кисломолочного творога
- 3 ст.л. сахара (с горкой)
- ванильный сахар
- 1 яйцо
- 2-3 персика
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Для начинки в кисломолочный сыр добавляем сахар, ванильный сахар и белок одного яйца. Перебиваем все блендером до однородности.
2. Готовое слоеное тесто при необходимости раскатываем до толщины примерно 3-4 мм.
3. Разрезаем тесто на квадраты. Формируем слойки.
4. Перекладываем на противень и делаем проколы с помощью вилки.
5. Желток смешиваем с 1 столовой ложкой воды и смазываем края слоек.
6. В центр выкладываем творожную начинку и сверху нарезанные персики.
7. Немножко просыпаем сахарной пудрой и выпекаем 20 минут при температуре 200 градусов.
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