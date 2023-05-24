Вкусные запеченные кабачки с сыром и помидорами: готовятся 15 минут
Кабачки – это очень универсальный сезонный овощ, который можно готовить совершенно разными методами. И самый полезный – это запекание. Будет еще очень сытно и вкусно, если добавить помидоры и много сыра.
Идея приготовления вкусных запеченных кабачков опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Чтобы блюдо получилось сочным, нужно смазать кабачки соусом на основе сметаны.
Ингредиенты:
- кабачок
- помидор
- твердый сыр
- мука
- яйца
- соль – по вкусу
- масло – для жарки
Ингредиенты для соуса:
- сметана
- чеснок
- зелень
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать кружочками, посолить и оставить на несколько минут.
2. Мелко нарезать помидоры и зелень.
3. Готовые кабачки сперва окунуть в муку, а затем в взбитые яйца и обжарить на растительном масле с двух сторон до готовности.
4. Выложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
5. Смешать сметану, измельченный чеснок и зелень.
6. Кабачки выложить на противень застеленный пергаментом, смазать соусом, выложить помидоры и присыпать мелко натертым сырым.
7. Запекать при температуре 200 градусов 15 минут.
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