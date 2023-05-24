Кабачки – это очень универсальный сезонный овощ, который можно готовить совершенно разными методами. И самый полезный – это запекание. Будет еще очень сытно и вкусно, если добавить помидоры и много сыра.

Идея приготовления вкусных запеченных кабачков опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Чтобы блюдо получилось сочным, нужно смазать кабачки соусом на основе сметаны.

Ингредиенты:

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кабачок

помидор

твердый сыр

мука

яйца

соль – по вкусу

масло – для жарки

Ингредиенты для соуса:

сметана

чеснок

зелень

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать кружочками, посолить и оставить на несколько минут.

2. Мелко нарезать помидоры и зелень.

3. Готовые кабачки сперва окунуть в муку, а затем в взбитые яйца и обжарить на растительном масле с двух сторон до готовности.

4. Выложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

5. Смешать сметану, измельченный чеснок и зелень.

6. Кабачки выложить на противень застеленный пергаментом, смазать соусом, выложить помидоры и присыпать мелко натертым сырым.

7. Запекать при температуре 200 градусов 15 минут.

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