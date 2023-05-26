Блинчик из овсянки – это универсальная основа для ваших вкусных завтраков. Масса очень быстро жарится и держит форму. Вам остается выбрать любимую начинку. Она может быть и соленой, и сладкой.

Идея приготовления вкусного овсяноблина опубликована на кулинарной странице _home_delicious в Instagram. Вы приготовите завтрак всего за несколько минут.

Ингредиенты:

2 яйца

1 ст.л. кефира

2 ст.л. овсяных хлопьев

соль, перец за маком

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Способ приготовления:

1. В миску взбить 2 яйца, добавить кефир и взбить хорошо венчиком.

2. Добавить овсянку, соль, перец и хорошо перемешать.

3. На разогретую сковороду налить немного оливкового масла и распределения равномерно.

4. Обжарить блинчик под крышкой с обеих сторон.

5. На одну сторону выложить сыр, салями и накрыть крышкой. Повернуть сковороду на огонь, пока сыр не расплавится.

6. Выложить помидоры и завернуть блинчик.

7. Начинку можно выбрать и сладкую: фрукты. ягоды, йогурт или джем.

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