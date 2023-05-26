Вкусный блинчик из овсянки на завтрак: понадобится всего 4 компонента
Блинчик из овсянки – это универсальная основа для ваших вкусных завтраков. Масса очень быстро жарится и держит форму. Вам остается выбрать любимую начинку. Она может быть и соленой, и сладкой.
Идея приготовления вкусного овсяноблина опубликована на кулинарной странице _home_delicious в Instagram. Вы приготовите завтрак всего за несколько минут.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 ст.л. кефира
- 2 ст.л. овсяных хлопьев
- соль, перец за маком
Способ приготовления:
1. В миску взбить 2 яйца, добавить кефир и взбить хорошо венчиком.
2. Добавить овсянку, соль, перец и хорошо перемешать.
3. На разогретую сковороду налить немного оливкового масла и распределения равномерно.
4. Обжарить блинчик под крышкой с обеих сторон.
5. На одну сторону выложить сыр, салями и накрыть крышкой. Повернуть сковороду на огонь, пока сыр не расплавится.
6. Выложить помидоры и завернуть блинчик.
7. Начинку можно выбрать и сладкую: фрукты. ягоды, йогурт или джем.
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