Вкусный блинчик из овсянки на завтрак: понадобится всего 4 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
567
Вкусный блинчик из овсянки на завтрак: понадобится всего 4 компонента

Блинчик из овсянки – это универсальная основа для ваших вкусных завтраков. Масса очень быстро жарится и держит форму. Вам остается выбрать любимую начинку. Она может быть и соленой, и сладкой.

Идея приготовления вкусного овсяноблина опубликована на кулинарной странице _home_delicious в Instagram. Вы приготовите завтрак всего за несколько минут.

Вкусный блинчик из овсянки на завтрак: понадобится всего 4 компонента

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 ст.л. кефира
  • 2 ст.л. овсяных хлопьев
  • соль, перец за маком
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Способ приготовления:

Вкусный блинчик из овсянки на завтрак: понадобится всего 4 компонента

1. В миску взбить 2 яйца, добавить кефир и взбить хорошо венчиком.

Вкусный блинчик из овсянки на завтрак: понадобится всего 4 компонента

2. Добавить овсянку, соль, перец и хорошо перемешать.

3. На разогретую сковороду налить немного оливкового масла и распределения равномерно.

Вкусный блинчик из овсянки на завтрак: понадобится всего 4 компонента

4. Обжарить блинчик под крышкой с обеих сторон.

Вкусный блинчик из овсянки на завтрак: понадобится всего 4 компонента

5. На одну сторону выложить сыр, салями и накрыть крышкой. Повернуть сковороду на огонь, пока сыр не расплавится.

Вкусный блинчик из овсянки на завтрак: понадобится всего 4 компонента

6. Выложить помидоры и завернуть блинчик.

7. Начинку можно выбрать и сладкую: фрукты. ягоды, йогурт или джем.

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