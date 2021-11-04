Вкусный борщ за 10 минут: Татьяна Литвинова делится секретами и рецептом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
5,9 т.
Татьяна Литвинова поделилась рецептом борща

Какой украинец не любит борщ, да еще на мясном бульоне, со сметаной, пампушками и зеленью. Но вот только не всегда это вкусное блюдо получается удачным, даже если на приготовление вы потратите 2 часа.

Кулинар, судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкуснейшего, наваристого борща, который вы сможете приготовить всего за 10 минут.

Как быстро сварить вкусный борщ

Секреты быстрого блюда:

  • вскипятить воду в чайнике, вместо того, чтобы долго не ждать, пока закипит в кастрюле

  • овощи пожарьте обязательно на сливочном масле, вместо растительного, так они будут более ароматными, мягкими и вкусными

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Секреты приготовления вкусного борща

  • выбирайте картофель, который быстро разваривается и солите после того, как вода закипит

  • отварите предварительно морковь, в варенном виде она намного полезнее, чем в сыром

  • используйте овощечистку

Ингредиенты для борща

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Морковь – 1 шт.

  • Свекла – 1 шт.

  • Перец сладкий –1/2 шт.

  • Капуста белокочанная – 250 г

  • Томатная паста – 70 г

  • Сливочное масло – 15 г

  • Соль, перец черный – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовление вкусного борща

  • Вскипятите воду в чайнике – около 2 литров, перелейте в кастрюлю и поставьте на сильный огонь.

  • Картошку почистите и порежьте мелким кубиком, чтобы она хорошо разваривалась и отправьте в кастрюлю.

Домашний борщ

  • Морковь сварите предварительно, очистите от кожуры вместе с луком и свеклой.

  • Переложите овощи в блендер с насадкой, которая измельчит овощи или же просто натрите на терке.

Как быстро приготовить борщ

  • Переложите готовые овощи на горячую сковороду со сливочным маслом, хорошо обжарьте, чтобы они стали мягкими.

  • Порежьте мелко болгарский перец и переложите к овощам, перемешайте и добавьте томатную пасту. Готовую пассеровку переложите в кастрюлю, перемешайте и добавьте лавровый лист.

Овощи для борща

  • Мелко нашинкуйте капусту и добавьте в почти готовое блюдо.

  • Посолите борщ в самом конце, перемешайте, накройте крышкой и можно есть готовое, сытное, вкусное блюдо.

Подавать борщ можно со сметаной, зеленью и пампушками.

Вкусный борщ со сметаной и зеленью

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