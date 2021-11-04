Вкусный борщ за 10 минут: Татьяна Литвинова делится секретами и рецептом
Какой украинец не любит борщ, да еще на мясном бульоне, со сметаной, пампушками и зеленью. Но вот только не всегда это вкусное блюдо получается удачным, даже если на приготовление вы потратите 2 часа.
Кулинар, судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкуснейшего, наваристого борща, который вы сможете приготовить всего за 10 минут.
Секреты быстрого блюда:
вскипятить воду в чайнике, вместо того, чтобы долго не ждать, пока закипит в кастрюле
овощи пожарьте обязательно на сливочном масле, вместо растительного, так они будут более ароматными, мягкими и вкусными
выбирайте картофель, который быстро разваривается и солите после того, как вода закипит
отварите предварительно морковь, в варенном виде она намного полезнее, чем в сыром
используйте овощечистку
Ингредиенты:
Картофель – 3 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Свекла – 1 шт.
Перец сладкий –1/2 шт.
Капуста белокочанная – 250 г
Томатная паста – 70 г
Сливочное масло – 15 г
Соль, перец черный – по вкусу
Способ приготовления:
Вскипятите воду в чайнике – около 2 литров, перелейте в кастрюлю и поставьте на сильный огонь.
Картошку почистите и порежьте мелким кубиком, чтобы она хорошо разваривалась и отправьте в кастрюлю.
Морковь сварите предварительно, очистите от кожуры вместе с луком и свеклой.
Переложите овощи в блендер с насадкой, которая измельчит овощи или же просто натрите на терке.
Переложите готовые овощи на горячую сковороду со сливочным маслом, хорошо обжарьте, чтобы они стали мягкими.
Порежьте мелко болгарский перец и переложите к овощам, перемешайте и добавьте томатную пасту. Готовую пассеровку переложите в кастрюлю, перемешайте и добавьте лавровый лист.
Мелко нашинкуйте капусту и добавьте в почти готовое блюдо.
Посолите борщ в самом конце, перемешайте, накройте крышкой и можно есть готовое, сытное, вкусное блюдо.
Подавать борщ можно со сметаной, зеленью и пампушками.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: