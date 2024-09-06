Предлагаем вашему вниманию рецепт необыкновенно вкусного десерта, который точно понравится всем любителям печенья "Орео". Он очень легок в приготовлении и имеет маслянистую текстуру.

Видео дня

Как приготовить такой десерт и какие ингредиенты для этого нужны, в Instagram рассказала фудблогер с ником fitwafflekitchen. Оказывается, для его приготовления следует потратить всего 5 минут и время на выпекание.

Ингредиенты

Мягкое сливочное масло – 225 гр

Сахар – 115 гр

Мука – 315 гр

Печенье "Орео" измельченное – 10 шт.

Гранулы белого шоколада – 100 гр

Способ приготовления

1. Все ингредиенты, кроме печенья и шоколада, объединяем в глубокой миске.

2. Перетираем руками до образования крошки.

3. Печенье "Орео" измельчаем на относительно большие куски и добавляем к другим ингредиентам.

4. Туда же добавляем гранулы белого шоколада и тщательно перемешиваем.

5. Выкладываем и утрамбовываем в форму для выпечки тесто. Разравниваем верх.

6. Выпекаем в течение 20-25 минут при 170 градусах.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты из "Орео":