Вкусный десерт к чаю за 5 минут: стоит всего лишь все измельчить
Предлагаем вашему вниманию рецепт необыкновенно вкусного десерта, который точно понравится всем любителям печенья "Орео". Он очень легок в приготовлении и имеет маслянистую текстуру.
Как приготовить такой десерт и какие ингредиенты для этого нужны, в Instagram рассказала фудблогер с ником fitwafflekitchen. Оказывается, для его приготовления следует потратить всего 5 минут и время на выпекание.
Ингредиенты
- Мягкое сливочное масло – 225 гр
- Сахар – 115 гр
- Мука – 315 гр
- Печенье "Орео" измельченное – 10 шт.
- Гранулы белого шоколада – 100 гр
Способ приготовления
1. Все ингредиенты, кроме печенья и шоколада, объединяем в глубокой миске.
2. Перетираем руками до образования крошки.
3. Печенье "Орео" измельчаем на относительно большие куски и добавляем к другим ингредиентам.
4. Туда же добавляем гранулы белого шоколада и тщательно перемешиваем.
5. Выкладываем и утрамбовываем в форму для выпечки тесто. Разравниваем верх.
6. Выпекаем в течение 20-25 минут при 170 градусах.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты из "Орео":