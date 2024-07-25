Яблоки и сливы – это идеальное сочетание вкусного джема на зиму. Такая заготовка станет прекрасной начинкой для разнообразной выпечки или дополнением к блинам. Для того, чтобы сделать варенье, вам понадобится всего 4 ингредиентов.

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Идея приготовления вкусного джема из яблок и слив на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ira.ipelekh в Instagram. Получается мера сладким.

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг. (почищенные от кожи и серединки)

сливы – 1 кг.

сахар – 0,8 кг сахара

вода – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки и сливы нарезать любыми кусочками.

2. Высыпать в кастрюлю яблоки, сливы.

3. Засыпать сахаром и добавить воду

4. Тушить на маленьком огне, периодически помешивая, 30-40 минут.

5. Взбить блендером и поставить, чтобы закипело.

6. Горячим накладывать в чистые, сухие банки и герметично закрыть крышкой

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