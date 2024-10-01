Вкусный фаршированный перец с мясом и сыром: как приготовить сытное блюдо на обед
Фаршированный перец с мясом и сыром – это идеальное блюдо для обеда. Выходит очень сытно и не нужно долго стоять у плиты. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Идея приготовления сочных фаршированных перцев на обед опубликована на странице фудблогера Елены с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Вместо риса лучше использовать кускус.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 4 шт. (большие)
- мясной фарш – 300 г
- кускус – 100 г
- лук – 1 шт. (мелко нарезанная)
- морковь – 1 шт. (натертая)
- чеснок – 2 зубчика (измельченных)
- томатное пюре или паста – 1 ст.л.
- паприка – 1,5 ч.л.
- твердый творог – 50 г (натертый)
- соль, перец – по вкусу
- оливковое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Отварить кускус согласно инструкции на упаковке.
2. В сковороде обжарить лук, морковь и чеснок.
3. Затем добавить фарш и готовить к полной прожарке.
4. Добавить томатную пасту, паприку, соль и перец.
5. Перемешать фарш с готовым кускусом.
6. У перцев срезать "шляпки" и удалить семена.
7. Нафаршировать их смесью фарша и кускуса.
8. Выложить фаршированные перцы в форму для запекания, посыпать сыром и накрыть шляпками.
9. Запекать при температуре 190 градусов около 30-35 минут до мягкости перцев и корочки.
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