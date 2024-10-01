Фаршированный перец с мясом и сыром – это идеальное блюдо для обеда. Выходит очень сытно и не нужно долго стоять у плиты. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

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Идея приготовления сочных фаршированных перцев на обед опубликована на странице фудблогера Елены с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Вместо риса лучше использовать кускус.

Ингредиенты:

болгарский перец – 4 шт. (большие)

мясной фарш – 300 г

кускус – 100 г

лук – 1 шт. (мелко нарезанная)

морковь – 1 шт. (натертая)

чеснок – 2 зубчика (измельченных)

томатное пюре или паста – 1 ст.л.

паприка – 1,5 ч.л.

твердый творог – 50 г (натертый)

соль, перец – по вкусу

оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Отварить кускус согласно инструкции на упаковке.

2. В сковороде обжарить лук, морковь и чеснок.

3. Затем добавить фарш и готовить к полной прожарке.

4. Добавить томатную пасту, паприку, соль и перец.

5. Перемешать фарш с готовым кускусом.

6. У перцев срезать "шляпки" и удалить семена.

7. Нафаршировать их смесью фарша и кускуса.

8. Выложить фаршированные перцы в форму для запекания, посыпать сыром и накрыть шляпками.

9. Запекать при температуре 190 градусов около 30-35 минут до мягкости перцев и корочки.

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