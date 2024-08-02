Вкусный фаршированный перец со сливочным сыром: бюджетная закуска за считанные минуты
Сладкий и сочный перец вкусно нафаршировать. Вам даже не понадобится мясо, поэтому блюдо будет очень бюджетным. Положите внутрь обычный сливочный сыр, вместе с орехами и кинзой – получится очень вкусно.
Идея приготовления фаршированных закусочных перцев опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Перцы без начинки запекаются всего 25 минут.
Ингредиенты:
- перец болгарский
- брынза (фета)
- сливочный сыр
- чеснок
- кинза
- орехи (грецкие или другие)
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Перцы разрезать пополам.
2. Почистить, выложить на противень.
3. Выпекать при температуре 220 градусов 20-25 минут.
4. Выложить в емкость.
5. Закрыть крышкой или просто выложить в пакет и закрыть.
6. Дать немного остыть, снять кожуру.
7. Смешать брынзу (фету) со сливочным творогом, чесноком, орехами и измельченной кинзой.
8. Выложить начинку на перцы, закрутить рулетиками.
9. Немного полить растительным маслом, посыпать орехами и кинзой.
10. Можно есть сразу, но лучше дать немного постоять в холодильнике.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: