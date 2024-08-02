Вкусный фаршированный перец со сливочным сыром: бюджетная закуска за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный фаршированный перец со сливочным сыром: бюджетная закуска за считанные минуты

Сладкий и сочный перец вкусно нафаршировать. Вам даже не понадобится мясо, поэтому блюдо будет очень бюджетным. Положите внутрь обычный сливочный сыр, вместе с орехами и кинзой – получится очень вкусно.

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Идея приготовления фаршированных закусочных перцев опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Перцы без начинки запекаются всего 25 минут.

Вкусный фаршированный перец со сливочным сыром: бюджетная закуска за считанные минуты

Ингредиенты:

  • перец болгарский
  • брынза (фета)
  • сливочный сыр
  • чеснок
  • кинза
  • орехи (грецкие или другие)
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Вкусный фаршированный перец со сливочным сыром: бюджетная закуска за считанные минуты

1. Перцы разрезать пополам.

2. Почистить, выложить на противень.

Вкусный фаршированный перец со сливочным сыром: бюджетная закуска за считанные минуты

3. Выпекать при температуре 220 градусов 20-25 минут.

4. Выложить в емкость.

Вкусный фаршированный перец со сливочным сыром: бюджетная закуска за считанные минуты

5. Закрыть крышкой или просто выложить в пакет и закрыть.

6. Дать немного остыть, снять кожуру.

7. Смешать брынзу (фету) со сливочным творогом, чесноком, орехами и измельченной кинзой.

Вкусный фаршированный перец со сливочным сыром: бюджетная закуска за считанные минуты

8. Выложить начинку на перцы, закрутить рулетиками.

9. Немного полить растительным маслом, посыпать орехами и кинзой.

Вкусный фаршированный перец со сливочным сыром: бюджетная закуска за считанные минуты

10. Можно есть сразу, но лучше дать немного постоять в холодильнике.

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