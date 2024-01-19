Вкусный гороховый суп: как правильно готовить, чтобы горох не был твердым

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Вкусный гороховый суп: как правильно готовить, чтобы горох не был твердым

Гороховый суп – простое в приготовлении, но очень сытное и вкусное блюдо. Очень важно при приготовлении супа, чтобы горох был не твердым.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусного горохового супа с копченым филе. 

Рецепт супа

Ингредиенты: 

  • чеснок – 1 зуб. 
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • масло сливочное и растительное 
  • картофель – 4 шт. 
  • горох – 1 стакан 
  • копченое куриное филе – 300 г
  • специи –  по вкусу 
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Способ приготовления: 

1. Горох залейте водой и оставьте на ночь. 

2. Обжарьте на сливочном и растительном масле мелко нарезаный лук, чеснок и морковь.

Жареные овощи

3. Влейте воду и добавьте картофель, филе и горох. Варите, пока горох не станет мягким. 

Приготовление супа

4. Добавьте специи и можно есть! 

Готовый суп

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