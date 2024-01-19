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Вкусный гороховый суп: как правильно готовить, чтобы горох не был твердым
Гороховый суп – простое в приготовлении, но очень сытное и вкусное блюдо. Очень важно при приготовлении супа, чтобы горох был не твердым.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусного горохового супа с копченым филе.
Ингредиенты:
- чеснок – 1 зуб.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло сливочное и растительное
- картофель – 4 шт.
- горох – 1 стакан
- копченое куриное филе – 300 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Горох залейте водой и оставьте на ночь.
2. Обжарьте на сливочном и растительном масле мелко нарезаный лук, чеснок и морковь.
3. Влейте воду и добавьте картофель, филе и горох. Варите, пока горох не станет мягким.
4. Добавьте специи и можно есть!
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