Вкусный гороховый суп: как правильно готовить, чтобы горох не был твердым

Гороховый суп – простое в приготовлении, но очень сытное и вкусное блюдо. Очень важно при приготовлении супа, чтобы горох был не твердым.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусного горохового супа с копченым филе.

Ингредиенты:

чеснок – 1 зуб.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло сливочное и растительное

картофель – 4 шт.

горох – 1 стакан

копченое куриное филе – 300 г

специи – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Горох залейте водой и оставьте на ночь.

2. Обжарьте на сливочном и растительном масле мелко нарезаный лук, чеснок и морковь.

3. Влейте воду и добавьте картофель, филе и горох. Варите, пока горох не станет мягким.

4. Добавьте специи и можно есть!

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