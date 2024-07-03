Для ужина лучше всего готовить вкусные и легкие блюда, это могут быть салаты, запеканки, рагу, запеченные овощи на мангале и в духовке. Стоит отметить, что готовить салаты лучше не с майонезом, а с маслом, сметаной, йогуртом.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного грузинского салата из свежих овощей, с луком, кинзой и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

3 огурца

3 помидора

1 красный лук

кинза

Для заправки:

30 г греческих орехов

сок 1/2 лимона(можно и больше)

1-2 зубчика чеснока

2-3 ст. ложки оливкового масла

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком огурцы и помидоры. Лук кольцами, кинзу измельчите.

2. Заправка: переложите все ингредиенты в подходящую посуду, влейте масло и сок лимона, перебейте до однородности.

3. Полейте салат заправкой и перемешайте.

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