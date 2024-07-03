Вкусный грузинский салат с оригинальной заправкой: рецепт ресторанного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Для ужина лучше всего готовить вкусные и легкие блюда, это могут быть салаты, запеканки, рагу, запеченные овощи на мангале и в духовке. Стоит отметить, что готовить салаты лучше не с майонезом, а с маслом, сметаной, йогуртом. 

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного грузинского салата из свежих овощей, с луком, кинзой и вкусной заправкой. 

Вкусный овощной салат

Ингредиенты: 

  • 3 огурца
  • 3 помидора
  • 1 красный лук
  • кинза

Для заправки:

  • 30 г греческих орехов
  • сок 1/2 лимона(можно и больше)
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 2-3 ст. ложки оливкового масла

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком огурцы и помидоры. Лук кольцами, кинзу измельчите.

Овощи для блюда

2. Заправка: переложите все ингредиенты в подходящую посуду, влейте масло и сок лимона, перебейте до однородности.

Ореховая заправка

3. Полейте салат заправкой и перемешайте.

Готовый салат

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