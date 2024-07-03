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Вкусный грузинский салат с оригинальной заправкой: рецепт ресторанного блюда для ужина
Для ужина лучше всего готовить вкусные и легкие блюда, это могут быть салаты, запеканки, рагу, запеченные овощи на мангале и в духовке. Стоит отметить, что готовить салаты лучше не с майонезом, а с маслом, сметаной, йогуртом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного грузинского салата из свежих овощей, с луком, кинзой и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- 3 огурца
- 3 помидора
- 1 красный лук
- кинза
Для заправки:
- 30 г греческих орехов
- сок 1/2 лимона(можно и больше)
- 1-2 зубчика чеснока
- 2-3 ст. ложки оливкового масла
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком огурцы и помидоры. Лук кольцами, кинзу измельчите.
2. Заправка: переложите все ингредиенты в подходящую посуду, влейте масло и сок лимона, перебейте до однородности.
3. Полейте салат заправкой и перемешайте.
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