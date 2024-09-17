Любите разнообразные пироги, но не можете их готовить, потому что у вас нет духовки? Теперь это больше не проблема, ведь данное блюдо можно приготовить и на обычной сковороде.

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Как правильно это сделать, из чего приготовить основу, и что будет наиболее вкусным в качестве начинки, в Instagram рассказала фудблогер с ником coooking.she. Она уверяет, что пирог получится очень вкусный и сочный.

Ингредиенты

Картошка маленькая – 8 шт

Куриное филе – 1 шт

Лук – 1 шт

Сметана – 1,5 ст.л.

Крем-творог – 1 ст.л.

Яйца – 3 шт

Сыр твердый

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Картофель чистим и нарезаем на кубики и отвариваем.

2. Куриное филе с луком обжариваем на сковороде с добавлением сметаны и крем-сыра.

3. В глубокой емкости смешиваем яйца, соль и перец.

4. Добавляем охлажденный отварной картофель и перемешиваем.

5. Выкладываем половину картофельной массы на сковороду, разогретую с маслом и разравниваем.

6. Сверху выкладываем начинку и куски сыра.

7. Выкладываем остатки картофельной массы.

8. Разравниваем и жарим под крышкой до готовности.

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