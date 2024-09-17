Вкусный и легкий в приготовлении пирог с курицей: духовка не пригодится

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
156
Домашняя запеканка

Любите разнообразные пироги, но не можете их готовить, потому что у вас нет духовки? Теперь это больше не проблема, ведь данное блюдо можно приготовить и на обычной сковороде.

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Как правильно это сделать, из чего приготовить основу, и что будет наиболее вкусным в качестве начинки, в Instagram рассказала фудблогер с ником coooking.she. Она уверяет, что пирог получится очень вкусный и сочный.

Вкусный и легкий в приготовлении пирог с курицей: духовка не пригодится

Ингредиенты

  • Картошка маленькая – 8 шт
  • Куриное филе – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Сметана – 1,5 ст.л.
  • Крем-творог – 1 ст.л.
  • Яйца – 3 шт
  • Сыр твердый
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Картофель чистим и нарезаем на кубики и отвариваем.

2. Куриное филе с луком обжариваем на сковороде с добавлением сметаны и крем-сыра.

Вкусный и легкий в приготовлении пирог с курицей: духовка не пригодится

3. В глубокой емкости смешиваем яйца, соль и перец.

4. Добавляем охлажденный отварной картофель и перемешиваем.

Вкусный и легкий в приготовлении пирог с курицей: духовка не пригодится

5. Выкладываем половину картофельной массы на сковороду, разогретую с маслом и разравниваем.

6. Сверху выкладываем начинку и куски сыра.

Вкусный и легкий в приготовлении пирог с курицей: духовка не пригодится

7. Выкладываем остатки картофельной массы.

8. Разравниваем и жарим под крышкой до готовности.

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