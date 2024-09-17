Вкусный и легкий в приготовлении пирог с курицей: духовка не пригодится
Любите разнообразные пироги, но не можете их готовить, потому что у вас нет духовки? Теперь это больше не проблема, ведь данное блюдо можно приготовить и на обычной сковороде.
Как правильно это сделать, из чего приготовить основу, и что будет наиболее вкусным в качестве начинки, в Instagram рассказала фудблогер с ником coooking.she. Она уверяет, что пирог получится очень вкусный и сочный.
Ингредиенты
- Картошка маленькая – 8 шт
- Куриное филе – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Сметана – 1,5 ст.л.
- Крем-творог – 1 ст.л.
- Яйца – 3 шт
- Сыр твердый
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Картофель чистим и нарезаем на кубики и отвариваем.
2. Куриное филе с луком обжариваем на сковороде с добавлением сметаны и крем-сыра.
3. В глубокой емкости смешиваем яйца, соль и перец.
4. Добавляем охлажденный отварной картофель и перемешиваем.
5. Выкладываем половину картофельной массы на сковороду, разогретую с маслом и разравниваем.
6. Сверху выкладываем начинку и куски сыра.
7. Выкладываем остатки картофельной массы.
8. Разравниваем и жарим под крышкой до готовности.
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