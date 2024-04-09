Вкусный и нежирный салат с овощами и куриным мясом: готовится без майонеза

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный и нежирный салат с овощами и куриным мясом: готовится без майонеза

Свежие весенние овощи не следует портить жирными майонезными салатами на основе майонеза. Чтобы салат из таких ингредиентов получился не только вкусным, но и полезным – добавьте сметану. Она также отлично подойдет к куриному филе.

Идея приготовления легкого салата с овощами и куриным филе без майонеза опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Блюдо получается достаточно сытным.

Вкусный и нежирный салат с овощами и куриным мясом: готовится без майонеза

Ингредиенты:

  • филе куриное – 250 г
  • перец болгарский красный – 1 шт.
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  • перец болгарский желтый – 1 шт.
  • огурцы свежие – 2-3 шт.
  • помидоры – 1 шт.
  • петрушка – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • сметана – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусный и нежирный салат с овощами и куриным мясом: готовится без майонеза

1. Филе отварить в подсоленной воде.

2. Разделить на волокна.

Вкусный и нежирный салат с овощами и куриным мясом: готовится без майонеза

3. Помидоры разрезаем пополам.

Вкусный и нежирный салат с овощами и куриным мясом: готовится без майонеза

4. Удаляем мякоть.

Вкусный и нежирный салат с овощами и куриным мясом: готовится без майонеза

5. Все овощи нарезаем соломкой.

Вкусный и нежирный салат с овощами и куриным мясом: готовится без майонеза

6. Добавляем остальные ингредиенты.

Вкусный и нежирный салат с овощами и куриным мясом: готовится без майонеза

7. Заправить сметаной.

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