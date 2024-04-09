Свежие весенние овощи не следует портить жирными майонезными салатами на основе майонеза. Чтобы салат из таких ингредиентов получился не только вкусным, но и полезным – добавьте сметану. Она также отлично подойдет к куриному филе.

Идея приготовления легкого салата с овощами и куриным филе без майонеза опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Блюдо получается достаточно сытным.

Ингредиенты:

филе куриное – 250 г

перец болгарский красный – 1 шт.

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перец болгарский желтый – 1 шт.

огурцы свежие – 2-3 шт.

помидоры – 1 шт.

петрушка – по вкусу

соль – по вкусу

сметана – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе отварить в подсоленной воде.

2. Разделить на волокна.

3. Помидоры разрезаем пополам.

4. Удаляем мякоть.

5. Все овощи нарезаем соломкой.

6. Добавляем остальные ингредиенты.

7. Заправить сметаной.

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