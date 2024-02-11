Вкусный и низкокалорийный ужин за 15 минут с любимым овощем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
111
Вкусный и низкокалорийный ужин за 15 минут с любимым овощем

Потратить всего 15 минут на приготовление вкусного ужина – мечта каждой хозяйки. Кроме этого, ужин должен быть еще и низкокалорийным, чтобы все эти вкусности не отразились на фигуре.

Рецептом именно такого блюда поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. Она в Instagram опубликовала рецепт приготовления филе из куриного бедра с добавлением шампиньонов и брокколи.

Вкусный и низкокалорийный ужин за 15 минут с любимым овощем

Ингредиенты

  • Филе бедра
  • Шампиньоны
  • Брокколи
Видео дня
  • Лук порей
  • Сулугуни
  • Сметана
  • Соевый соус
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Сметану смешиваем с соевым соусом, добавляем соль, перец и другие любимые специи. Тщательно перемешиваем.

2. Филе куриного бедра заливаем маринадом и откладываем на время.

Вкусный и низкокалорийный ужин за 15 минут с любимым овощем

3. Противень застилаем пергаментом, выкладываем на него маринованные бедра.

Вкусный и низкокалорийный ужин за 15 минут с любимым овощем

4. В посуду, в которой мариновались бедра, выкладываем нарезанные шампиньоны и обваливаем их в маринаде, после чего выкладываем на бедра.

5. Сверху выкладываем брокколи и лук порей.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Вкусный и низкокалорийный ужин за 15 минут с любимым овощем

7. Вынимаем из духовки, сливаем лишнюю жидкость, присыпаем тертым сыром и возвращаем в духовку до момента, пока сыр не расплавится.

На OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты:

Сейчас мы готовим

Все рецепты