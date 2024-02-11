Потратить всего 15 минут на приготовление вкусного ужина – мечта каждой хозяйки. Кроме этого, ужин должен быть еще и низкокалорийным, чтобы все эти вкусности не отразились на фигуре.

Рецептом именно такого блюда поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. Она в Instagram опубликовала рецепт приготовления филе из куриного бедра с добавлением шампиньонов и брокколи.

Ингредиенты

Филе бедра

Шампиньоны

Брокколи

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Лук порей

Сулугуни

Сметана

Соевый соус

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Сметану смешиваем с соевым соусом, добавляем соль, перец и другие любимые специи. Тщательно перемешиваем.

2. Филе куриного бедра заливаем маринадом и откладываем на время.

3. Противень застилаем пергаментом, выкладываем на него маринованные бедра.

4. В посуду, в которой мариновались бедра, выкладываем нарезанные шампиньоны и обваливаем их в маринаде, после чего выкладываем на бедра.

5. Сверху выкладываем брокколи и лук порей.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

7. Вынимаем из духовки, сливаем лишнюю жидкость, присыпаем тертым сыром и возвращаем в духовку до момента, пока сыр не расплавится.

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