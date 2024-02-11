Вкусный и низкокалорийный ужин за 15 минут с любимым овощем
Потратить всего 15 минут на приготовление вкусного ужина – мечта каждой хозяйки. Кроме этого, ужин должен быть еще и низкокалорийным, чтобы все эти вкусности не отразились на фигуре.
Рецептом именно такого блюда поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. Она в Instagram опубликовала рецепт приготовления филе из куриного бедра с добавлением шампиньонов и брокколи.
Ингредиенты
- Филе бедра
- Шампиньоны
- Брокколи
- Лук порей
- Сулугуни
- Сметана
- Соевый соус
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Сметану смешиваем с соевым соусом, добавляем соль, перец и другие любимые специи. Тщательно перемешиваем.
2. Филе куриного бедра заливаем маринадом и откладываем на время.
3. Противень застилаем пергаментом, выкладываем на него маринованные бедра.
4. В посуду, в которой мариновались бедра, выкладываем нарезанные шампиньоны и обваливаем их в маринаде, после чего выкладываем на бедра.
5. Сверху выкладываем брокколи и лук порей.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
7. Вынимаем из духовки, сливаем лишнюю жидкость, присыпаем тертым сыром и возвращаем в духовку до момента, пока сыр не расплавится.
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