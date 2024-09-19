На приготовление завтраков не принято тратить много времени. Тем не менее этот прием пищи является одним из важнейших, ведь он придает человеку заряд сил и энергии в течение дня.

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Фудблогер с ником anastasia_zhakulina в Instagram рассказала, какой завтрак является ее любимыми. Она также отметила, что он получается не только питательным, но и вкусным, а также готовится очень легко.

Ингредиенты

Авокадо

Яйца

Тунец в в\с

Крем-творог

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Авокадо очищаем от кожуры, вынимаем косточку и складываем в глубокую емкость.

2. Яйца полностью отвариваем, охлаждаем, очищаем и отправляем в авокадо.

3. Разминаем вилкой и хорошо перемешиваем.

4. Добавляем соль, перец на консервированный тунец.

5. Снова перемешиваем и добавляем крем-сыр. Количество ингредиентов следует регулировать в зависимости от собственных вкусов.

6. Перемешиваем до однородности и смазываем полученной смесью поджаренные куски хлеба.

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