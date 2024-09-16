Люди не привыкли тратить много времени на приготовление завтраков. Утром мы спешим на работу, поэтому на получение заряда бодрости от утренней порции еды можно выделить просто минимальное количество времени.

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Вот, например, звездный шеф-повар Эктор Хименес Браво в Instagram показал, что он готовит на завтрак. Поскольку кулинар постоянно занят всевозможными съемками, для приготовления завтрака он может выделить не более 5 минут. Тем не менее, он у него получился вкусный и питательный.

Ингредиенты

Яйца

Шпинат

Курица

Сыр

Авокадо

Микрогрин

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Яйца взбалтываем в глубокой емкости и выливаем на горячую сковороду, формируя блинчик.

2. Сверху выкладываем шпинат на готовую курятину.

3. Присыпаем сыром и закрываем крышкой.

4. Готовим пока не растает сыр.

5. Снимаем с плиты, выкладываем на тарелку и украшаем микрогрином и выкладываем авокадо, доводим по вкусу солью и перцем.

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