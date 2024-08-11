Вкусный и полезный рататуй из сезонных овощей: рецепт от Лизы Глинской

Эрика Ильина
FoodOboz
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Вкусный и полезный рататуй из сезонных овощей: рецепт от Лизы Глинской

Сейчас идет сезон свежих овощей, поэтому следует добавлять их в рацион в максимальном количестве. Из них можно готовить разнообразные салаты, супы и запеканки. Самой популярной во всем мире овощной запеканкой считается рататуй. Это не только очень вкусное, но и необыкновенно красивое блюдо, способное украсить любой стол.

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Как правильно готовить рататуй, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Оказалось, что это ее любимая овощная запеканка.

Вкусный и полезный рататуй из сезонных овощей: рецепт от Лизы Глинской

Ингредиенты на форму 22 см

  • Кабачки – 400 гр
  • Цуккини – 400 гр
  • Баклажаны – 400 гр
  • Томаты – 400 гр
  • Болгарский перец – 300 гр

Ингредиенты для заправки

  • Масло
  • Томаты – 500 гр
  • Болгарский перец – 300 гр
  • Лук – 100 гр
  • Морковь – 200 гр
  • Соль
  • Черный перец

Способ приготовления соуса

Вкусный и полезный рататуй из сезонных овощей: рецепт от Лизы Глинской

1.Нарезаем кубиком лук, натираем морковь, обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Снимаем шкурку с томатов, нарезаем их мелким кубиком, добавляем зажарку, соль и перец.

3. Тушим 10 минут.

Вкусный и полезный рататуй из сезонных овощей: рецепт от Лизы Глинской

4. Перец запекаем в духовке, снимаем шкурку, добавляем в зажарку и перебиваем блендером.

Способ приготовления основного блюда

Вкусный и полезный рататуй из сезонных овощей: рецепт от Лизы Глинской

1. Все овощи нарезаем кольцами толщиной 3 мм и складываем стопками, чередуя кабачок, помидор, баклажан, цуккини.

2. В форму выкладываем соус, на него по кругу (спиралью) собраны стопочки овощей.

3. Полим маслом.

4. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 мин.

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