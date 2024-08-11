Вкусный и полезный рататуй из сезонных овощей: рецепт от Лизы Глинской
Сейчас идет сезон свежих овощей, поэтому следует добавлять их в рацион в максимальном количестве. Из них можно готовить разнообразные салаты, супы и запеканки. Самой популярной во всем мире овощной запеканкой считается рататуй. Это не только очень вкусное, но и необыкновенно красивое блюдо, способное украсить любой стол.
Как правильно готовить рататуй, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Оказалось, что это ее любимая овощная запеканка.
Ингредиенты на форму 22 см
- Кабачки – 400 гр
- Цуккини – 400 гр
- Баклажаны – 400 гр
- Томаты – 400 гр
- Болгарский перец – 300 гр
Ингредиенты для заправки
- Масло
- Томаты – 500 гр
- Болгарский перец – 300 гр
- Лук – 100 гр
- Морковь – 200 гр
- Соль
- Черный перец
Способ приготовления соуса
1.Нарезаем кубиком лук, натираем морковь, обжариваем на сковороде с растительным маслом.
2. Снимаем шкурку с томатов, нарезаем их мелким кубиком, добавляем зажарку, соль и перец.
3. Тушим 10 минут.
4. Перец запекаем в духовке, снимаем шкурку, добавляем в зажарку и перебиваем блендером.
Способ приготовления основного блюда
1. Все овощи нарезаем кольцами толщиной 3 мм и складываем стопками, чередуя кабачок, помидор, баклажан, цуккини.
2. В форму выкладываем соус, на него по кругу (спиралью) собраны стопочки овощей.
3. Полим маслом.
4. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 мин.
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