Сейчас идет сезон свежих овощей, поэтому следует добавлять их в рацион в максимальном количестве. Из них можно готовить разнообразные салаты, супы и запеканки. Самой популярной во всем мире овощной запеканкой считается рататуй. Это не только очень вкусное, но и необыкновенно красивое блюдо, способное украсить любой стол.

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Как правильно готовить рататуй, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Оказалось, что это ее любимая овощная запеканка.

Ингредиенты на форму 22 см

Кабачки – 400 гр

Цуккини – 400 гр

Баклажаны – 400 гр

Томаты – 400 гр

Болгарский перец – 300 гр

Ингредиенты для заправки

Масло

Томаты – 500 гр

Болгарский перец – 300 гр

Лук – 100 гр

Морковь – 200 гр

Соль

Черный перец

Способ приготовления соуса

1.Нарезаем кубиком лук, натираем морковь, обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Снимаем шкурку с томатов, нарезаем их мелким кубиком, добавляем зажарку, соль и перец.

3. Тушим 10 минут.

4. Перец запекаем в духовке, снимаем шкурку, добавляем в зажарку и перебиваем блендером.

Способ приготовления основного блюда

1. Все овощи нарезаем кольцами толщиной 3 мм и складываем стопками, чередуя кабачок, помидор, баклажан, цуккини.

2. В форму выкладываем соус, на него по кругу (спиралью) собраны стопочки овощей.

3. Полим маслом.

4. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 мин.

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