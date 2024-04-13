Вкусный и простой салат с курицей и грибами, который не испортит фигуру

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусный и простой салат с курицей и грибами, который не испортит фигуру

Приготовив салат по этому рецепту, вы полностью получите гастрономическое удовольствие и не нанесете вреда своей фигуре.

Рецептом приготовления простого, но такого вкусного салата поделилась фудблогер с ником fasting_marafon. В Instagram она рассказала, какая заправка лучше всего наслаждаться составляющими салата.

Вкусный и простой салат с курицей и грибами, который не испортит фигуру

Ингредиенты

  • Куриное филе – 400 гр
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  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Масло для жарки
  • Белок вареный – 3 шт
  • Маринованные огурцы – 100 гр
  • Маринованные грибы – 100 гр
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Курицу нарезаем на кубики, отвариваем или обжариваем в любимых специях.

2. Лук с морковью обжариваем на маленьком огне до размягчения.

Вкусный и простой салат с курицей и грибами, который не испортит фигуру

3. Мясо, белок, огурец и грибы нарезаем.

Вкусный и простой салат с курицей и грибами, который не испортит фигуру

4. Смешиваем все ингредиенты, добавляем излюбленные специи.

5. В отдельной емкости смешиваем сметану с горчицей и полученной смесью заправляем салат.

Вкусный и простой салат с курицей и грибами, который не испортит фигуру

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