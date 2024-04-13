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Вкусный и простой салат с курицей и грибами, который не испортит фигуру
Приготовив салат по этому рецепту, вы полностью получите гастрономическое удовольствие и не нанесете вреда своей фигуре.
Рецептом приготовления простого, но такого вкусного салата поделилась фудблогер с ником fasting_marafon. В Instagram она рассказала, какая заправка лучше всего наслаждаться составляющими салата.
Ингредиенты
- Куриное филе – 400 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Масло для жарки
- Белок вареный – 3 шт
- Маринованные огурцы – 100 гр
- Маринованные грибы – 100 гр
- Сметана – 3 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
Способ приготовления
1.Курицу нарезаем на кубики, отвариваем или обжариваем в любимых специях.
2. Лук с морковью обжариваем на маленьком огне до размягчения.
3. Мясо, белок, огурец и грибы нарезаем.
4. Смешиваем все ингредиенты, добавляем излюбленные специи.
5. В отдельной емкости смешиваем сметану с горчицей и полученной смесью заправляем салат.
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