Приготовив салат по этому рецепту, вы полностью получите гастрономическое удовольствие и не нанесете вреда своей фигуре.

Рецептом приготовления простого, но такого вкусного салата поделилась фудблогер с ником fasting_marafon. В Instagram она рассказала, какая заправка лучше всего наслаждаться составляющими салата.

Ингредиенты

Куриное филе – 400 гр

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Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Масло для жарки

Белок вареный – 3 шт

Маринованные огурцы – 100 гр

Маринованные грибы – 100 гр

Сметана – 3 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Курицу нарезаем на кубики, отвариваем или обжариваем в любимых специях.

2. Лук с морковью обжариваем на маленьком огне до размягчения.

3. Мясо, белок, огурец и грибы нарезаем.

4. Смешиваем все ингредиенты, добавляем излюбленные специи.

5. В отдельной емкости смешиваем сметану с горчицей и полученной смесью заправляем салат.

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