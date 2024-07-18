Вкусный и воздушный десерт "Бbтое стекло": как приготовить
Десерт "Бытое стекло" хорошо знаком всем с детства. Когда мамы или бабушки не имели много времени на приготовление, но очень хотели порадовать нас чем-нибудь вкусненьким, они обращались именно к этому рецепту.
Как приготовить десерт "Бытое стекло", чтобы получился вкусный и воздушный, в Instagram рассказала фудблогер с ником katya.vengerska. А еще он прекрасно смакует и охлаждает в жаркую погоду.
Ингредиенты
- Сметана 20% – 500 гр
- Сгущенка – 200 гр
- Желатин – 35 гр
- Желе разных цветов
Способ приготовления
1. Желе разных цветов готовим, следуя инструкции на упаковке.
2. Готовое желе разрезаем на случайные куски и помешаем в глубокую емкость, в которой будет готовиться десерт.
3. Сметану смешиваем со сгущенкой и взбиваем миксером в течение 5 минут.
4. Добавляем замоченный в воде и растопленный желатин, не прекращая процесс взбивания.
5. Полученной массой заливаем желе. Отправляем в холодильник до полного застывания.
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