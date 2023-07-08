Вкусный кабачковый торт с начинкой: готовится на сковороде
Из кабачков можно приготовить полноценный торт, которого вполне достаточно для сытного обеда. Тесто из натертого овоща получается довольно густым, отлично жарится на сковороде и держит форму. Прекрасно дополняет коржи сочная и сытная начинка.
Идея приготовления сытного торта из кабачков опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Очень важно хорошо разогреть сковороду.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 кг (примерно 3 шт)
- яйца – 4 шт
- мука – 8 ст.л.
- соль
Ингредиенты для начинки:
- майонез – 250-300 г
- плавленый сырок – 1 шт (70 г)
- чеснок – 3-4 зубчика
- зелень
- помидор
Способ приготовления:
1. Кабачки натираем на терку, солим, добавляем яйца.
2. Перемешиваем, всыпаем муку и снова перемешиваем до однородности.
3. Хорошо разогретую сковороду смазываем растительным маслом.
4. Выкладываем кабачковое тесто, разравниваем по всей поверхности тонким слоем и жарим, пока не появятся золотистые края.
5. Переворачиваем и жарим еще несколько минут.
6. Для начинки сочетаем майонез, натертый плавленый сыр и чеснок.
7. Каждый корж промазываем начинкой, а последний майонезом.
8. Украшаем помидорами и зеленью.
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