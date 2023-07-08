Вкусный кабачковый торт с начинкой: готовится на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
231
Вкусный кабачковый торт с начинкой: готовится на сковороде

Из кабачков можно приготовить полноценный торт, которого вполне достаточно для сытного обеда. Тесто из натертого овоща получается довольно густым, отлично жарится на сковороде и держит форму. Прекрасно дополняет коржи сочная и сытная начинка.

Идея приготовления сытного торта из кабачков опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Очень важно хорошо разогреть сковороду.

Вкусный кабачковый торт с начинкой: готовится на сковороде

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 кг (примерно 3 шт)
  • яйца – 4 шт
  • мука – 8 ст.л.
  • соль
Видео дня

Ингредиенты для начинки:

  • майонез – 250-300 г
  • плавленый сырок – 1 шт (70 г)
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • зелень
  • помидор

Способ приготовления:

Вкусный кабачковый торт с начинкой: готовится на сковороде

1. Кабачки натираем на терку, солим, добавляем яйца.

2. Перемешиваем, всыпаем муку и снова перемешиваем до однородности.

Вкусный кабачковый торт с начинкой: готовится на сковороде

3. Хорошо разогретую сковороду смазываем растительным маслом.

4. Выкладываем кабачковое тесто, разравниваем по всей поверхности тонким слоем и жарим, пока не появятся золотистые края.

Вкусный кабачковый торт с начинкой: готовится на сковороде

5. Переворачиваем и жарим еще несколько минут.

6. Для начинки сочетаем майонез, натертый плавленый сыр и чеснок.

Вкусный кабачковый торт с начинкой: готовится на сковороде

7. Каждый корж промазываем начинкой, а последний майонезом.

Вкусный кабачковый торт с начинкой: готовится на сковороде

8. Украшаем помидорами и зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты