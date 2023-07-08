Из кабачков можно приготовить полноценный торт, которого вполне достаточно для сытного обеда. Тесто из натертого овоща получается довольно густым, отлично жарится на сковороде и держит форму. Прекрасно дополняет коржи сочная и сытная начинка.

Идея приготовления сытного торта из кабачков опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Очень важно хорошо разогреть сковороду.

Ингредиенты:

кабачок – 1 кг (примерно 3 шт)

яйца – 4 шт

мука – 8 ст.л.

соль

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Ингредиенты для начинки:

майонез – 250-300 г

плавленый сырок – 1 шт (70 г)

чеснок – 3-4 зубчика

зелень

помидор

Способ приготовления:

1. Кабачки натираем на терку, солим, добавляем яйца.

2. Перемешиваем, всыпаем муку и снова перемешиваем до однородности.

3. Хорошо разогретую сковороду смазываем растительным маслом.

4. Выкладываем кабачковое тесто, разравниваем по всей поверхности тонким слоем и жарим, пока не появятся золотистые края.

5. Переворачиваем и жарим еще несколько минут.

6. Для начинки сочетаем майонез, натертый плавленый сыр и чеснок.

7. Каждый корж промазываем начинкой, а последний майонезом.

8. Украшаем помидорами и зеленью.

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