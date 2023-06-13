Вкусный картофель по-селянски для ужина в духовке: делимся самым простым и удачным рецептом
Картофель по-селянки – одно из самых простых и вкусных блюд из картофеля. Готовится блюдо очень просто, достаточно вымыть картофель, порезать дольками, смешать со специями и запекать на меньше 30 минут. Подавайте блюдо с любым соусом, который вы любите.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного картофеля по-селянски, с солью и чесноком.
Ингредиенты:
- картофель – 8-9 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- масло растительное – 2 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- специи: щепотка черного перца, 1 ч.л. паприки, 1/3 ч.л. орегано, 1/3 ч.л.карри нежный
Соус:
- сметана
- соленый огурец
- горчица в зернах
- зелень
- лук
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, порежьте дольками, добавьте специи, перемешайте и оставьте на 30 минут.
2. Выложите на противень застеленный пергаментом и выпекайте 25-30 минут при 200 С.
3. Соус: смешайте сметану с солью, специями, горчицей, натертым луком, и средним маринованным огурцом.
Подавайте картошку с соусом тар-тар, будет очень вкусно!
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