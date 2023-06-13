Вкусный картофель по-селянски для ужина в духовке: делимся самым простым и удачным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный картофель по-селянски для ужина в духовке: делимся самым простым и удачным рецептом

Картофель по-селянки – одно из самых простых и вкусных блюд из картофеля. Готовится блюдо очень просто, достаточно вымыть картофель, порезать дольками, смешать со специями и запекать на меньше 30 минут. Подавайте блюдо с любым соусом, который вы любите. 

Как приготовить вкусный картофель по-селянски

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного картофеля по-селянски, с солью и чесноком. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель – 8-9 шт.
  • чеснок – 1 зуб. 
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • специи: щепотка черного перца, 1 ч.л. паприки, 1/3 ч.л. орегано, 1/3 ч.л.карри нежный

Соус: 

  • сметана 
  • соленый огурец 
  • горчица в зернах 
  • зелень 
  • лук 

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, порежьте дольками, добавьте специи, перемешайте и оставьте на 30 минут.

Картофель со специями

2. Выложите на противень застеленный пергаментом и выпекайте 25-30 минут при 200 С. 

Сколько готовить картофель

3. Соус: смешайте сметану с солью, специями, горчицей, натертым луком, и средним маринованным огурцом. 

Соус для блюда

Подавайте картошку с соусом тар-тар, будет очень вкусно! 

Картофель с соусом

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