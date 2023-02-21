Домашние пироги и кексы – лучшее угощение к чаю, кофе, какао, которые готовятся из самых простых ингредиентов. Для того, чтобы например, кекс был пышным, тесто лучше всего готовить на кефире или йогурте, еще можно использовать сметану.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного кекса на сметане, который получится идеальным по консистенции.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

мука – 230 г

разрыхлитель – 1 ч .л.

сахар – 100 г

сметана – 130 г

сливочное масло – 50 г

ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте сахар, ванилин и хорошо перемешайте.

2. Добавьте сметану/йогур/кефир и растопленное сливочное масло или растительное масло, хорошо перемешайте.

3. Просейте муку и добавьте разрыхлитель, замесите тесто, консистенция должна быть как густая сметана.

4. Добавьте замоченную клюкву и изюм, перемешайте. Также можно добавить шоколад, цедру лимона, сухофрукты, ягоды, фрукты.

5. Переложите массу в форму и выпекайте 40-45 минут при 180 С.

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