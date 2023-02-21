Вкусный кекс на сметане с любой начинкой: рецепт ароматной выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Вкусный кекс

Домашние пироги и кексы – лучшее угощение к чаю, кофе, какао, которые готовятся из самых простых ингредиентов. Для того, чтобы например, кекс был пышным, тесто лучше всего готовить на кефире или йогурте, еще можно использовать сметану.

Кекс с изюмом

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного кекса на сметане, который получится идеальным по консистенции.

Рецепт кекса
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • мука – 230 г
  • разрыхлитель – 1 ч .л.
  • сахар – 100 г
  • сметана – 130 г
  • сливочное масло – 50 г
  • ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте сахар, ванилин и хорошо перемешайте.

Яйца с сахаром

2. Добавьте сметану/йогур/кефир и растопленное сливочное масло или растительное масло, хорошо перемешайте.

Приготовление основы для кекса

3. Просейте муку и добавьте разрыхлитель, замесите тесто, консистенция должна быть как густая сметана.

Мука для теста

4. Добавьте замоченную клюкву и изюм, перемешайте. Также можно добавить шоколад, цедру лимона, сухофрукты, ягоды, фрукты.

Тесто с изюмом

5. Переложите массу в форму и выпекайте 40-45 минут при 180 С.

Готовый кекс

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