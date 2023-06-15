Видео дня
Вкусный кекс в микроволновке за 5 минут: получится пышным и легким
Кексы лучшая домашняя выпечка к чаю. Готовить их можно с разными ягодами, фруктами, орехам, изюмом. Стоит отметить, что готовить кексы можно не только в духовке, но и в микроволновке.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного кекса в чашке за 5 минут в микроволновке, который получится высоким и воздушным.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- молоко – 1 ст. л.
- мука – 3 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
- масло растительное – 1 ст. л.
- разрыхлитель – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Банан хорошо разомните вилкой, добавьте яйцо, молоко, растительное масло, все хорошо перемешайте.
2. В чашке смешайте муку и разрыхлитель, добавьте к сухим влажные ингредиентам, 1 чайную ложечку меда и хорошо перемешайте.
3. Готовьте в микроволновке 2-3 минуты.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: