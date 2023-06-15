Кексы лучшая домашняя выпечка к чаю. Готовить их можно с разными ягодами, фруктами, орехам, изюмом. Стоит отметить, что готовить кексы можно не только в духовке, но и в микроволновке.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного кекса в чашке за 5 минут в микроволновке, который получится высоким и воздушным.

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Ингредиенты:

банан – 1 шт.

яйца – 1 шт.

молоко – 1 ст. л.

мука – 3 ст. л.

мед – 1 ч. л.

масло растительное – 1 ст. л.

разрыхлитель – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Банан хорошо разомните вилкой, добавьте яйцо, молоко, растительное масло, все хорошо перемешайте.

2. В чашке смешайте муку и разрыхлитель, добавьте к сухим влажные ингредиентам, 1 чайную ложечку меда и хорошо перемешайте.

3. Готовьте в микроволновке 2-3 минуты.

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