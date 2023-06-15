Вкусный кекс в микроволновке за 5 минут: получится пышным и легким

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт кексов

Кексы лучшая домашняя выпечка к чаю. Готовить их можно с разными ягодами, фруктами, орехам, изюмом. Стоит отметить, что готовить кексы можно не только в духовке, но и в микроволновке. 

Как приготовить пышные и нежные кексы

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного кекса в чашке за 5 минут в микроволновке, который получится высоким и воздушным. 

Рецепт кекса в микроволновке
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Ингредиенты: 

  • банан – 1 шт. 
  • яйца – 1 шт.
  • молоко – 1 ст. л.
  • мука – 3 ст. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • масло растительное – 1 ст. л. 
  • разрыхлитель – 1/3 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Банан хорошо разомните вилкой, добавьте яйцо, молоко, растительное масло, все хорошо перемешайте.

Основа для кекса

2. В чашке смешайте муку и разрыхлитель, добавьте к сухим влажные ингредиентам, 1 чайную ложечку меда и хорошо перемешайте.

Приготовление кекса

3. Готовьте в микроволновке 2-3 минуты. 

Готовый кекс

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