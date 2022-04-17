Если вы любите нежную, в меру пышную и влажную паску – воспользуйтесь следующей идеей. По этому рецепту тесто получается очень эластичным, хорошо пропекается. И при этом муки нужно максимально мало.

Идея приготовления ароматной лимонной паски с сыром опубликована на странице an.lysak в Instagram.

Ингредиенты для начинки и сиропа:

сахар – 100 г

вода – 100 г

лимонный сок – 10 мл

лимонные цукаты – 50 г

Ингредиенты для опары:

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теплое молоко 2.5% – 60 мл

сахар – 10 г

пшеничная мука – 40 г

прессованные дрожжи – 10 г

Ингредиенты для теста:

желтки – 2 шт

сахар – 50 г

ванильный сахар – 5 г

соль – щепотка

лимон – 1 шт

сметана (10-20%) – 30 г

творог (5-9%) – 50 г

пшеничная мука – 150-160 г

сливочное масло 82% – 30 г

масло для обминания – (5-10 мл)

Ингредиенты для глазури:

сахарная пудра – 50 г

лимонный сок – 5-7 г

Способ приготовления:

1. Прогреть воду с сахаром до растворения сахара.

2. Остудить сироп, добавить в него лимонный сок.

3. Засыпать лимонные цукаты и оставить на 12 часов.

4. Приготовить опару: дрожжи растворить в теплом молоке (не более 40°), добавить сахар и муку. Хорошо перемешать и оставить в теплом месте на час.

5. Сделать тесто: желтки перетереть с сахаром в белую пену.

6. Добавить соль, цедру, ванильный сахар, перемешать.

7. Получившуюся смесь залить в опару.

8. Добавить сметану и творог, перемешать.

9. Засыпать просеянную муку.

10. Хорошо вымесить, добавить мягкое сливочное масло комнатной температуры.

11. Снова вымешивать в течении 15-20 минут.

12. Сначала будет казаться, что муки мало, но в процессе замеса клейковина разойдется и тесто станет совершенно гладким и не будет прилипать к рукам.

13. Лучше смазать поверхность и руки небольшим количеством растительного масла, чтобы не добавлять больше муки.

14. Слить сироп из цукатов.

15. Обвалять их в небольшом количестве муки, а затем вмешать в тесто.

16. Оставить, чтобы поднялось на 1,5-2 часа.

17. Помнить руками, разделить на равные части, сформировать куличи, положить в формы для выпечки. Формы должны быть заполнены на 1/3. Оставить подняться на 1,5 часа.

18. В разогретую духовку до 180° поставить кулич и выпекать 30 минут (если изделия маленького и среднего размера). Проверьте готовность деревянной палочкой.

19. Приготовить глазурь: положить в мисочку всю сахарную пудру, добавить половину лимонного сока, тщательно перетереть ложкой и влить 2 половину сока. Также все тщательно перетереть.

20. Обмазать паски и украсить по желанию.

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