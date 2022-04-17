Вкусный лимонный кулич с сыром: как приготовить влажное тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Вкусный лимонный кулич с сыром: как приготовить влажное тесто

Если вы любите нежную, в меру пышную и влажную паску – воспользуйтесь следующей идеей. По этому рецепту тесто получается очень эластичным, хорошо пропекается. И при этом муки нужно максимально мало.

Идея приготовления ароматной лимонной паски с сыром опубликована на странице an.lysak в Instagram.

Рецепт лимонной паски с сыром

Ингредиенты для начинки и сиропа:

  • сахар – 100 г

  • вода – 100 г

  • лимонный сок – 10 мл

  • лимонные цукаты – 50 г

Ингредиенты для опары:

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  • теплое молоко 2.5% – 60 мл

  • сахар – 10 г

  • пшеничная мука – 40 г

  • прессованные дрожжи – 10 г

Приготовление сиропа

Ингредиенты для теста:

  • желтки – 2 шт

  • сахар – 50 г

  • ванильный сахар – 5 г

  • соль – щепотка

  • лимон – 1 шт

  • сметана (10-20%) – 30 г

  • творог (5-9%) – 50 г

  • пшеничная мука – 150-160 г

  • сливочное масло 82% – 30 г

  • масло для обминания – (5-10 мл)

Приготовление опары

Ингредиенты для глазури:

  • сахарная пудра – 50 г

  • лимонный сок – 5-7 г

Способ приготовления:

Приготовление теста

1. Прогреть воду с сахаром до растворения сахара.

2. Остудить сироп, добавить в него лимонный сок.

3. Засыпать лимонные цукаты и оставить на 12 часов.

4. Приготовить опару: дрожжи растворить в теплом молоке (не более 40°), добавить сахар и муку. Хорошо перемешать и оставить в теплом месте на час.

Готовое тесто для пасок

5. Сделать тесто: желтки перетереть с сахаром в белую пену.

6. Добавить соль, цедру, ванильный сахар, перемешать.

7. Получившуюся смесь залить в опару.

8. Добавить сметану и творог, перемешать.

9. Засыпать просеянную муку.

10. Хорошо вымесить, добавить мягкое сливочное масло комнатной температуры.

11. Снова вымешивать в течении 15-20 минут.

12. Сначала будет казаться, что муки мало, но в процессе замеса клейковина разойдется и тесто станет совершенно гладким и не будет прилипать к рукам.

Разложение ремней в формы

13. Лучше смазать поверхность и руки небольшим количеством растительного масла, чтобы не добавлять больше муки.

14. Слить сироп из цукатов.

15. Обвалять их в небольшом количестве муки, а затем вмешать в тесто.

16. Оставить, чтобы поднялось на 1,5-2 часа.

17. Помнить руками, разделить на равные части, сформировать куличи, положить в формы для выпечки. Формы должны быть заполнены на 1/3. Оставить подняться на 1,5 часа.

18. В разогретую духовку до 180° поставить кулич и выпекать 30 минут (если изделия маленького и среднего размера). Проверьте готовность деревянной палочкой.

19. Приготовить глазурь: положить в мисочку всю сахарную пудру, добавить половину лимонного сока, тщательно перетереть ложкой и влить 2 половину сока. Также все тщательно перетереть.

20. Обмазать паски и украсить по желанию.

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