Вкусный лимонный кулич с сыром: как приготовить влажное тесто
Если вы любите нежную, в меру пышную и влажную паску – воспользуйтесь следующей идеей. По этому рецепту тесто получается очень эластичным, хорошо пропекается. И при этом муки нужно максимально мало.
Идея приготовления ароматной лимонной паски с сыром опубликована на странице an.lysak в Instagram.
Ингредиенты для начинки и сиропа:
сахар – 100 г
вода – 100 г
лимонный сок – 10 мл
лимонные цукаты – 50 г
Ингредиенты для опары:
теплое молоко 2.5% – 60 мл
сахар – 10 г
пшеничная мука – 40 г
прессованные дрожжи – 10 г
Ингредиенты для теста:
желтки – 2 шт
сахар – 50 г
ванильный сахар – 5 г
соль – щепотка
лимон – 1 шт
сметана (10-20%) – 30 г
творог (5-9%) – 50 г
пшеничная мука – 150-160 г
сливочное масло 82% – 30 г
масло для обминания – (5-10 мл)
Ингредиенты для глазури:
сахарная пудра – 50 г
лимонный сок – 5-7 г
Способ приготовления:
1. Прогреть воду с сахаром до растворения сахара.
2. Остудить сироп, добавить в него лимонный сок.
3. Засыпать лимонные цукаты и оставить на 12 часов.
4. Приготовить опару: дрожжи растворить в теплом молоке (не более 40°), добавить сахар и муку. Хорошо перемешать и оставить в теплом месте на час.
5. Сделать тесто: желтки перетереть с сахаром в белую пену.
6. Добавить соль, цедру, ванильный сахар, перемешать.
7. Получившуюся смесь залить в опару.
8. Добавить сметану и творог, перемешать.
9. Засыпать просеянную муку.
10. Хорошо вымесить, добавить мягкое сливочное масло комнатной температуры.
11. Снова вымешивать в течении 15-20 минут.
12. Сначала будет казаться, что муки мало, но в процессе замеса клейковина разойдется и тесто станет совершенно гладким и не будет прилипать к рукам.
13. Лучше смазать поверхность и руки небольшим количеством растительного масла, чтобы не добавлять больше муки.
14. Слить сироп из цукатов.
15. Обвалять их в небольшом количестве муки, а затем вмешать в тесто.
16. Оставить, чтобы поднялось на 1,5-2 часа.
17. Помнить руками, разделить на равные части, сформировать куличи, положить в формы для выпечки. Формы должны быть заполнены на 1/3. Оставить подняться на 1,5 часа.
18. В разогретую духовку до 180° поставить кулич и выпекать 30 минут (если изделия маленького и среднего размера). Проверьте готовность деревянной палочкой.
19. Приготовить глазурь: положить в мисочку всю сахарную пудру, добавить половину лимонного сока, тщательно перетереть ложкой и влить 2 половину сока. Также все тщательно перетереть.
20. Обмазать паски и украсить по желанию.
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