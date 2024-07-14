Вкусный маринованный салат из запеченных перцев: можно есть через час
Болгарский перец вкусно фаршировать, консервировать, а также готовить из него вкусный летний салат. Замаринуйте овощи вместе со свежим луком, чесноком и разнообразными специями. Уже через час блюдо будет готово к употреблению.
Идея приготовления летнего маринованного салата из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Очень вкусно к шашлыку и молодому картофелю.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 3-4 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- французская горчица – 1 ч.л. французской горчицы
- небольшой фиолетовый лук – 1/2 шт.
- масло – 1 ст.л.
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- соль, петрушка
Способ приготовления:
1. Перец помыть и почистить.
2. Выложить на противень застеленный пергаментом.
3. Запекать перцы при температуре 200 градусов до появления корочки на кожуре.
4. Выложить готовые перцы в миску и накрыть пленкой.
5. Дать перцам полностью остыть.
6. После этого снять кожуру и нарезать.
7. К перцу добавить французскую горчицу. чеснок, лук, зелень, масло, соль, немного яблочного уксуса.
8. Перемешать и выложить в баночку.
9. Оставить мариноваться на час.
10. Приятно подавать на хлебе с фетой.
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