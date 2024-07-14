Болгарский перец вкусно фаршировать, консервировать, а также готовить из него вкусный летний салат. Замаринуйте овощи вместе со свежим луком, чесноком и разнообразными специями. Уже через час блюдо будет готово к употреблению.

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Идея приготовления летнего маринованного салата из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Очень вкусно к шашлыку и молодому картофелю.

Ингредиенты:

болгарский перец – 3-4 шт.

чеснок – 1 зубчик

французская горчица – 1 ч.л. французской горчицы

небольшой фиолетовый лук – 1/2 шт.

масло – 1 ст.л.

яблочный уксус – 1 ст.л.

соль, петрушка

Способ приготовления:

1. Перец помыть и почистить.

2. Выложить на противень застеленный пергаментом.

3. Запекать перцы при температуре 200 градусов до появления корочки на кожуре.

4. Выложить готовые перцы в миску и накрыть пленкой.

5. Дать перцам полностью остыть.

6. После этого снять кожуру и нарезать.

7. К перцу добавить французскую горчицу. чеснок, лук, зелень, масло, соль, немного яблочного уксуса.

8. Перемешать и выложить в баночку.

9. Оставить мариноваться на час.

10. Приятно подавать на хлебе с фетой.

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