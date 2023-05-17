Традиционный вариант приготовления молодого картофеля – это отваривание. Сверху добавляют сливочное масло или жареное сало. Но овощ тоже можно запечь. Для этого даже не придется снимать шкурку.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля с чесноком и зеленью опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Сверху овощ получается хрустящим, а внутри очень нежным.

Ингредиенты:

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1 кг картофеля (очень маленького)

1,5 ч.л. сладкой паприки

1,5 ч.л. сушеного чеснока

соль, перец – по вкусу

4-5 ст.л. масла

Ингредиенты для соуса:

50 г сливочного масла

2-3 зубчика чеснока

укроп

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо промыть и просушить бумажным полотенцем.

2. Добавить все специи, растительное масло, тщательно перемешать и оставить на 10-15 минут.

3. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Выпекать при температуре 200 градусов 40-45 минут.

5. Для соуса смешать растопленное сливочное масло, чеснок, укроп и полить картофель, как только он будет готов.

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