Вкусный молодой картофель с зеленью и чесноком: чистить не придется
Традиционный вариант приготовления молодого картофеля – это отваривание. Сверху добавляют сливочное масло или жареное сало. Но овощ тоже можно запечь. Для этого даже не придется снимать шкурку.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля с чесноком и зеленью опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Сверху овощ получается хрустящим, а внутри очень нежным.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля (очень маленького)
- 1,5 ч.л. сладкой паприки
- 1,5 ч.л. сушеного чеснока
- соль, перец – по вкусу
- 4-5 ст.л. масла
Ингредиенты для соуса:
- 50 г сливочного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- укроп
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо промыть и просушить бумажным полотенцем.
2. Добавить все специи, растительное масло, тщательно перемешать и оставить на 10-15 минут.
3. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. Выпекать при температуре 200 градусов 40-45 минут.
5. Для соуса смешать растопленное сливочное масло, чеснок, укроп и полить картофель, как только он будет готов.
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