Если вы хотите приготовить на завтрак очень вкусное, полезное и быстрое блюдо, выбирайте омлет или яичницу. Во-первых, они очень быстро готовятся, во-вторых, практически все блюда из яиц полезные.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом омлета с томатами для вкусного завтрака, который вы приготовите за 5 минут.

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Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Томат – 1 шт.

Лук зеленый – пучок

Сметана – 1 ст. л.

Масло

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте томаты, протушите несколько секунд.

2. Яйца взбейте с солью, сметаной, перцем, вылейте в сковороду и накройте.

3. Посыпьте готовый омлет нарезанным зеленым луком.

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