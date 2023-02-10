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Вкусный омлет для завтрака за 5 минут: делимся рецептом самого простого блюда
Если вы хотите приготовить на завтрак очень вкусное, полезное и быстрое блюдо, выбирайте омлет или яичницу. Во-первых, они очень быстро готовятся, во-вторых, практически все блюда из яиц полезные.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом омлета с томатами для вкусного завтрака, который вы приготовите за 5 минут.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Томат – 1 шт.
- Лук зеленый – пучок
- Сметана – 1 ст. л.
- Масло
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте томаты, протушите несколько секунд.
2. Яйца взбейте с солью, сметаной, перцем, вылейте в сковороду и накройте.
3. Посыпьте готовый омлет нарезанным зеленым луком.
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