Вкусный омлет для завтрака за 5 минут: делимся рецептом самого простого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,9 т.
Омлет для завтрака

Если вы хотите приготовить на завтрак очень вкусное, полезное и быстрое блюдо, выбирайте омлет или яичницу. Во-первых, они очень быстро готовятся, во-вторых, практически все блюда из яиц полезные. 

Вкусный омлет для завтрака

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом омлета с томатами для вкусного завтрака, который вы приготовите за 5 минут. 

Рецепт омлета
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Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт. 
  • Томат – 1 шт.
  • Лук зеленый – пучок
  • Сметана – 1 ст. л. 
  • Масло
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Порежьте томаты, протушите несколько секунд. 

Томаты для приготовления омлета

2. Яйца взбейте с солью, сметаной, перцем, вылейте в сковороду и накройте. 

Приготовление омлета

3. Посыпьте готовый омлет нарезанным зеленым луком. 

Готовый омлет

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