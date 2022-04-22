Если вы хотите приготовить на Паску вкусное, сдобное угощение, но не паску, отличной альтернативой могут быть печенье, краффины, а также пасхальный хлеб. Основа для него будет такой же – сдобной и на дрожжевом тесте, но хлеб не нужно украшать глазурью.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного и простого в приготовлении пасхального хлеба овощными цукатами.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 1,5 кг

сахар – 750 г

молоко – 330 г

Видео дня

сливочное масло – 500 г

яйца – 7 шт.

теплая вода – 100 мл

живые дрожжи – 100 г

цукаты из моркови и свеклы – 50 г

изюм – 100 г

ванильный сахар – 30 г

цедра половины апельсина

ромовая эссенция – несколько капель

Способ приготовления:

1. Размягчите сливочное масло.

2. Изюм замочите в кипятке и хорошо помойте.

3. Опара: влейте в миску теплую воду, добавьте живые дрожжи и муку, хорошо перемешайте, чтобы дрожжи растворились.

4. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы опара подошла.

5. Белки отделите от желтков. Желтки отдельно взбейте с сахаром и сливочным маслом до однородности.

6. Готовую масляную смесь добавьте в опару и всыпьте просеянную муку, а также добавьте туда 330 мл молока и замешайте тесто, чтобы оно получилось густым.

7. Взбейте белки до пиков и добавьте в тесто, аккуратно перемешайте.

8. В готовое тесто добавьте ванильный сахар, цукаты, изюм, цедру и ромовую эссенцию, перемешайте хорошо тесто и разложите его по формам, чтобы оно занимало 1/3 объема.

9. Накройте хлеб полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы он подошел в формах. Выпекайте хлеб до готовности при температуре 170 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: