Вкусный пасхальный хлеб с овощными цукатами и цедрой: оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко
Если вы хотите приготовить на Паску вкусное, сдобное угощение, но не паску, отличной альтернативой могут быть печенье, краффины, а также пасхальный хлеб. Основа для него будет такой же – сдобной и на дрожжевом тесте, но хлеб не нужно украшать глазурью.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного и простого в приготовлении пасхального хлеба овощными цукатами.
Ингредиенты:
пшеничная мука – 1,5 кг
сахар – 750 г
молоко – 330 г
сливочное масло – 500 г
яйца – 7 шт.
теплая вода – 100 мл
живые дрожжи – 100 г
цукаты из моркови и свеклы – 50 г
изюм – 100 г
ванильный сахар – 30 г
цедра половины апельсина
ромовая эссенция – несколько капель
Способ приготовления:
1. Размягчите сливочное масло.
2. Изюм замочите в кипятке и хорошо помойте.
3. Опара: влейте в миску теплую воду, добавьте живые дрожжи и муку, хорошо перемешайте, чтобы дрожжи растворились.
4. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы опара подошла.
5. Белки отделите от желтков. Желтки отдельно взбейте с сахаром и сливочным маслом до однородности.
6. Готовую масляную смесь добавьте в опару и всыпьте просеянную муку, а также добавьте туда 330 мл молока и замешайте тесто, чтобы оно получилось густым.
7. Взбейте белки до пиков и добавьте в тесто, аккуратно перемешайте.
8. В готовое тесто добавьте ванильный сахар, цукаты, изюм, цедру и ромовую эссенцию, перемешайте хорошо тесто и разложите его по формам, чтобы оно занимало 1/3 объема.
9. Накройте хлеб полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы он подошел в формах. Выпекайте хлеб до готовности при температуре 170 С.
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