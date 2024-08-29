Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок
Вместо разнообразных магазинных намазок на хлеб гораздо лучше приготовить домашний паштет. Для него вам понадобятся курица и грибы. А для того чтобы консистенция была нежной и мягкой, нужно добавить сливочный сыр.
Идея приготовления вкусного домашнего паштета с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Бульон из отварной курицы не нужно выливать, он понадобится.
Ингредиенты:
- куриное бедро – 3 шт.
- грибы – 500 г
- лук – 2 шт.
- сливочный творог – 130 г
- бульон, в котором варилась курица – 100 мл.
- специи: соль, перец, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Отварить бедра в воде с добавлением лаврового листа и душистого перца.
2. Отделить мясо от костей.
3. Пожарить лук с грибами на растительном масле с добавлением масла.
4. В чашу блендера положить мясо, лук с грибами, сливочный сыр и немного бульона (50-100 мл.), в котором варилась курица, взбить.
5. Переложить в посуду и поставить в холодильник на несколько часов.
6. Мастить на поджаренный хлеб.
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