Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок

Вместо разнообразных магазинных намазок на хлеб гораздо лучше приготовить домашний паштет. Для него вам понадобятся курица и грибы. А для того чтобы консистенция была нежной и мягкой, нужно добавить сливочный сыр.

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Идея приготовления вкусного домашнего паштета с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Бульон из отварной курицы не нужно выливать, он понадобится.

Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок

Ингредиенты:

  • куриное бедро – 3 шт.
  • грибы – 500 г
  • лук – 2 шт.
  • сливочный творог – 130 г
  • бульон, в котором варилась курица – 100 мл.
  • специи: соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок

1. Отварить бедра в воде с добавлением лаврового листа и душистого перца.

2. Отделить мясо от костей.

Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок

3. Пожарить лук с грибами на растительном масле с добавлением масла.

Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок

4. В чашу блендера положить мясо, лук с грибами, сливочный сыр и немного бульона (50-100 мл.), в котором варилась курица, взбить.

Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок

5. Переложить в посуду и поставить в холодильник на несколько часов.

Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок

6. Мастить на поджаренный хлеб.

Вкусный паштет из куриного мяса и грибов: лучше любых намазок

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