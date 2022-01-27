Вкусный пирог из слоеного теста с грибами на скорую руку: Евгений Клопотенко поделился рецептом

Одно из лучших праздничных и повседневных, сытных и очень простых в приготовлении блюд – пироги. Готовятся они все абсолютно элементарно. Достаточно всего лишь сделать удачное тесто и вкусную начинку.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом грибного пирога на слоеном тесте, который вы приготовите всего за 40 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

пресное слоеное тесто – 500 г

яйца – 1 шт.

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лук-порей – 1 шт.

шампиньоны – 300 г

вишенки – 300 г

сухие белые грибы – 50 г

оливковое масло – 2 ст. л.

панировочные сухари – 3-4 ст. л.

молотый кориандр – 1 ч. л.

оливковое масло – 1-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозьте тесто.

2. Грибы порежьте средними кусками, чтобы они хорошо прожарились.

3. Лук (белую) часть порежьте полукольцами.

4. Сухие грибы залейте водой и так оставьте на 30 минут.

5. После – нарежьте их мелко.

6. Нагрейте хорошо сковород, налейте масло, обжарьте лук.

7. После добавьте все грибы и обжарьте до золотистости.

8. Готовые грибы переложите миску и добавьте панировочные сухари, перемешайте.

9. К ним добавьте молотый кориандр, тщательно перемешайте.

10. Тесто раскатайте, присыпьте немного мукой и разделите на две части.

11. Переложите его в форму так, чтобы края свисали.

12. Выложите начинку и аккуратно сверните края, верх смажьте яйцом и поставьте в разогретую духовку на 35-40 минут при 180 С.

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