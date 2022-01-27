Вкусный пирог из слоеного теста с грибами на скорую руку: Евгений Клопотенко поделился рецептом
Одно из лучших праздничных и повседневных, сытных и очень простых в приготовлении блюд – пироги. Готовятся они все абсолютно элементарно. Достаточно всего лишь сделать удачное тесто и вкусную начинку.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом грибного пирога на слоеном тесте, который вы приготовите всего за 40 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
пресное слоеное тесто – 500 г
яйца – 1 шт.
лук-порей – 1 шт.
шампиньоны – 300 г
вишенки – 300 г
сухие белые грибы – 50 г
оливковое масло – 2 ст. л.
панировочные сухари – 3-4 ст. л.
молотый кориандр – 1 ч. л.
оливковое масло – 1-3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разморозьте тесто.
2. Грибы порежьте средними кусками, чтобы они хорошо прожарились.
3. Лук (белую) часть порежьте полукольцами.
4. Сухие грибы залейте водой и так оставьте на 30 минут.
5. После – нарежьте их мелко.
6. Нагрейте хорошо сковород, налейте масло, обжарьте лук.
7. После добавьте все грибы и обжарьте до золотистости.
8. Готовые грибы переложите миску и добавьте панировочные сухари, перемешайте.
9. К ним добавьте молотый кориандр, тщательно перемешайте.
10. Тесто раскатайте, присыпьте немного мукой и разделите на две части.
11. Переложите его в форму так, чтобы края свисали.
12. Выложите начинку и аккуратно сверните края, верх смажьте яйцом и поставьте в разогретую духовку на 35-40 минут при 180 С.
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