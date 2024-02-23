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Вкусный плов без риса: чем заменить главный ингредиент
Для такого плова черт вам не понадобится. И не только рис, а вообще любая крупа. Все потому, что блюдо готовится на основе овощей. Вместе с мясом получается очень сытно и питательно.
Идея приготовления плова без риса из овощей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Больше всего нужно добавить именно цветной капусты.
Ингредиенты:
- 600 г капусты цветной
- 600 г мяса индейки
- 150 г моркови
- 100 г лука
- 70 г изюма
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. хмели сунели
- 1 ч.л. зери
- 1 ч.л. перца черного молотого
Способ приготовления:
1. Лук и морковь порезать соломкой и обжарить.
2. Мясо нарезать кубиками.
3. Обжарить, добавить специи.
4. К мясу, почти готовому, добавить капусту и морковь.
5. Положить изюм и чеснок и протушить под крышкой.
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