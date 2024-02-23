Для такого плова черт вам не понадобится. И не только рис, а вообще любая крупа. Все потому, что блюдо готовится на основе овощей. Вместе с мясом получается очень сытно и питательно.

Идея приготовления плова без риса из овощей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Больше всего нужно добавить именно цветной капусты.

Ингредиенты:

600 г капусты цветной

600 г мяса индейки

150 г моркови

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100 г лука

70 г изюма

3 зубчика чеснока

1 ч.л. соли

1 ч.л. хмели сунели

1 ч.л. зери

1 ч.л. перца черного молотого

Способ приготовления:

1. Лук и морковь порезать соломкой и обжарить.

2. Мясо нарезать кубиками.

3. Обжарить, добавить специи.

4. К мясу, почти готовому, добавить капусту и морковь.

5. Положить изюм и чеснок и протушить под крышкой.

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