Вкусный плов без риса: чем заменить главный ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
225
Вкусный плов без риса: чем заменить главный ингредиент

Для такого плова черт вам не понадобится. И не только рис, а вообще любая крупа. Все потому, что блюдо готовится на основе овощей. Вместе с мясом получается очень сытно и питательно.

Идея приготовления плова без риса из овощей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Больше всего нужно добавить именно цветной капусты.

Вкусный плов без риса: чем заменить главный ингредиент

Ингредиенты:

  • 600 г капусты цветной
  • 600 г мяса индейки
  • 150 г моркови
Видео дня
  • 100 г лука
  • 70 г изюма
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. хмели сунели
  • 1 ч.л. зери
  • 1 ч.л. перца черного молотого

Способ приготовления:

Вкусный плов без риса: чем заменить главный ингредиент

1. Лук и морковь порезать соломкой и обжарить.

2. Мясо нарезать кубиками.

Вкусный плов без риса: чем заменить главный ингредиент

3. Обжарить, добавить специи.

4. К мясу, почти готовому, добавить капусту и морковь.

5. Положить изюм и чеснок и протушить под крышкой.

Вкусный плов без риса: чем заменить главный ингредиент

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты