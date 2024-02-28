Вкусный рулет из куриного филе и бекона: как приготовить, чтобы не распался

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
66
Вкусный рулет из куриного филе и бекона: как приготовить, чтобы не распался

Предлагаем сегодня приготовить вкуснейший рулет из куриного филе и бекона, благодаря которому можно накормить целую семью.

Рецептом такого рулета поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В своем Instagram она рассказала обо всех тонкостях приготовления этого замечательного блюда, а также об ингредиентах, которые понадобятся.

Вкусный рулет из куриного филе и бекона: как приготовить, чтобы не распался

Ингредиенты

  • Бекон – 200-300 гр
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  • Куриное филе – 2 шт
  • Ветчина – 150 гр
  • Тостовый сыр – 150 гр
  • Маринованные огурцы – 3-4 шт
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Расстилаем пищевую пленку и выкладываем бекон так, чтобы куски заходили друг на друга.

Вкусный рулет из куриного филе и бекона: как приготовить, чтобы не распался

2. Куриное филе нарезаем и делаем из него большие отбивные. Выкладываем на бекон. Добавляем соль и перец.

Вкусный рулет из куриного филе и бекона: как приготовить, чтобы не распался

3. Сверху выкладываем ветчину, тостовый сыр и порезанные тонкими кусками соленые огурцы.

Вкусный рулет из куриного филе и бекона: как приготовить, чтобы не распался

4. Сворачиваем рулет и перекладываем в противень, застеленный пергаментом. Снимаем пищевую пленку.

Вкусный рулет из куриного филе и бекона: как приготовить, чтобы не распался

5. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут.

Вкусный рулет из куриного филе и бекона: как приготовить, чтобы не распался

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