Предлагаем сегодня приготовить вкуснейший рулет из куриного филе и бекона, благодаря которому можно накормить целую семью.

Рецептом такого рулета поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В своем Instagram она рассказала обо всех тонкостях приготовления этого замечательного блюда, а также об ингредиентах, которые понадобятся.

Ингредиенты

Бекон – 200-300 гр

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Куриное филе – 2 шт

Ветчина – 150 гр

Тостовый сыр – 150 гр

Маринованные огурцы – 3-4 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Расстилаем пищевую пленку и выкладываем бекон так, чтобы куски заходили друг на друга.

2. Куриное филе нарезаем и делаем из него большие отбивные. Выкладываем на бекон. Добавляем соль и перец.

3. Сверху выкладываем ветчину, тостовый сыр и порезанные тонкими кусками соленые огурцы.

4. Сворачиваем рулет и перекладываем в противень, застеленный пергаментом. Снимаем пищевую пленку.

5. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут.

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