Вкусный рулет из куриного филе и бекона: как приготовить, чтобы не распался
Предлагаем сегодня приготовить вкуснейший рулет из куриного филе и бекона, благодаря которому можно накормить целую семью.
Рецептом такого рулета поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В своем Instagram она рассказала обо всех тонкостях приготовления этого замечательного блюда, а также об ингредиентах, которые понадобятся.
Ингредиенты
- Бекон – 200-300 гр
- Куриное филе – 2 шт
- Ветчина – 150 гр
- Тостовый сыр – 150 гр
- Маринованные огурцы – 3-4 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Расстилаем пищевую пленку и выкладываем бекон так, чтобы куски заходили друг на друга.
2. Куриное филе нарезаем и делаем из него большие отбивные. Выкладываем на бекон. Добавляем соль и перец.
3. Сверху выкладываем ветчину, тостовый сыр и порезанные тонкими кусками соленые огурцы.
4. Сворачиваем рулет и перекладываем в противень, застеленный пергаментом. Снимаем пищевую пленку.
5. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут.
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