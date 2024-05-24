Из лаваша можно готовить вкусную шаурму, лазанью, а также пироги и даже торты, например "Наполеон". Еще из лаваша можно сделать сытные рулеты с крабовыми палочками, мясным фаршем, сыром, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении рулета из лаваша с крабовыми палочками.

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Ингредиенты:

лаваш прямоугольной формы – 1 шт.

яйца отварные – 4 шт.

крабовые палочки – 3-5 шт.

кукуруза – 100 г

огурец – 2 шт.

сыр твердый 100 г

майонез

копченая паприка по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начинки: смешайте мелко нарезанные яйца, натертый на средней терке сыр, кукурузу и добавьте майонез, по вкусу добавьте копченую паприку, перемешайте.

2. Выложите на лаваш тонким слоем начинку, нарезанные слайсами огурцы и во внутрь крабовые палочки.

3. Закрутите в рулет и поставьте в холодильник на 30 минут, тогда нарежьте и украсьте любимой зеленью.

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