Вкусный рулет из лаваша с крабовыми палочками: простой рецепт закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Из лаваша можно готовить вкусную шаурму, лазанью, а также пироги и даже торты, например "Наполеон". Еще из лаваша можно сделать сытные рулеты с крабовыми палочками, мясным фаршем, сыром, зеленью.

Вкусный рулет из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении рулета из лаваша с крабовыми палочками.

Рецепт рулета
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Ингредиенты:

  • лаваш прямоугольной формы – 1 шт.
  • яйца отварные – 4 шт.
  • крабовые палочки – 3-5 шт.
  • кукуруза – 100 г
  • огурец – 2 шт.
  • сыр твердый 100 г
  • майонез
  • копченая паприка по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начинки: смешайте мелко нарезанные яйца, натертый на средней терке сыр, кукурузу и добавьте майонез, по вкусу добавьте копченую паприку, перемешайте.

Начинка для закуски

2. Выложите на лаваш тонким слоем начинку, нарезанные слайсами огурцы и во внутрь крабовые палочки.

Приготовление блюда

3. Закрутите в рулет и поставьте в холодильник на 30 минут, тогда нарежьте и украсьте любимой зеленью.

Готовый рулет

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