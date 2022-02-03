Вкусный рулет с яблоками и творогом на завтрак к чаю: что приготовить из лаваша

Иногда меньше всего, что хочется утром, это заморачиваться с приготовлением завтрака. И в таких ситуациях спасают простые, быстрые и не менее вкусные блюда. Как вот, например, рулет из лаваша. В нем идеально все: сочная яблочно-творожная начинка и в меру хрустящая корочка. Прекрасное сочетание с кофе или чаем.

Рецептом рулета с яблоками и творогом на основе лаваша поделилась фудблогер Виктория Космина (domanichkaa) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт

яйца – 1 шт

кисломолочный творог – 300-400 г

лаваш – 2 шт

изюм

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сахарная пудра/сахар

кунжут/кокосовые хлопья

Способ приготовления:

1. Яблоки очистить и натереть на терке.

2. Смешать яблоки с кисломолочным творогом, сахаром, изюмом (предварительно нужно запарить кипятком). Добавить яичный белок. Перемешать.

3. Получившуюся массу равномерно выложить на лист лаваша. Завернуть в рулет.

4. Смазать верх рулета желтком и посыпать кунжутом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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