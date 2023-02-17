Салат "Днестр" – это элементарный салат с капустой – молодой или пекинской – и майонезом. Блюдо обязательно дополняют вареной колбасой или ветчиной, а также кукурузой или горошком. Салат готовится из максимально простых и бюджетных ингредиентов и подойдет для праздничного стола.

В одном из кулинарных блогов (filanna.cooking) в Instagram был опубликован рецепт салата "Днестр" с пекинской капустой и копченой ветчиной.

Ингредиенты:

пекинская капуста

копченая ветчина

консервированный горошек

майонез

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту.

2. Порезать соломкой ветчину.

3. Смешать в миске капусту, ветчину и горошек.

4. Заправить салат майонезом, добавить соль и перец.

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